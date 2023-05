Nel giorno in cui termineranno le registrazioni di Amici, è trapelata la notizia che anche Uomini e donne sta per chiudere i battenti. Tvblog ha anticipato che il dating-show andrà in onda fino a venerdì 12 maggio, quindi quelle che Maria De Filippi condurrà nei prossimi giorni saranno le ultime puntate dell'edizione 2022/2023. Il cast di dame, cavalieri e tronisti si ritroverà agli Elios lunedì 8 e martedì 9/05 ma per l'inizio della settimana c'è la possibilità che venga trasmesso uno speciale del talent-show sui finalisti che saranno scelti in queste ore.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che le nuove riprese del dating-show sono previste per lunedì 8 e martedì 9, quindi sono saltate quelle di domenica 7.

A suonare strana al blogger e ai telespettatori, è la scelta della redazione di radunare il cast a fine weekend pur sapendo di non avere "in cantiere" contenuti inediti da proporre al pubblico a casa.

L'ultima registrazione che Maria De Filippi ha condotto, infatti, risale al 30 aprile ed è stata trasmessa per intero su Canale 5 (la seconda ed ultima parte è stata mostrata venerdì 5).

La domanda che si pongono in tanti in queste ore, dunque, è: cosa andrà in onda lunedì prossimo a partire dalle ore 14:45? Sul web sta circolando una valida ipotesi a riguardo, ma gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti per confermarla o per smentirla.

La teoria di chi guarda Uomini e Donne

Per l'appuntamento previsto per lunedì pomeriggio, dunque, non c'è una nuova puntata e l'ipotesi che si sta facendo largo sui social network è che il dating-show potrebbe essere sostituito da uno speciale di Amici 22.

Visto che non c'è nulla di inedito da mostrare su dame, cavalieri e tronisti, si vocifera che a partire dalle ore 14:45 dell'8/05 verrà trasmesso qualche contenuto sugli allievi che stasera riusciranno ad approdare alla finalissima.

Per quanto riguarda i protagonisti dei troni Classico e Over, nei prossimi giorni parteciperanno alle ultime puntate stagionali e soprattutto i giovani dovranno prendere decisioni molto importanti.

Attesa per le scelte di Uomini e Donne

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne è agli sgoccioli (si dice che stia terminando con circa due settimane d'anticipo per permettere alla redazione di lavorare al meglio sulla nuova edizione di Temptation Island, in partenza a giugno su Canale 5), quindi i tronisti in carica stanno per fare la loro scelta.

Le registrazioni dell'8 e 9 maggio, dunque, dovrebbero essere quelle giuste per scoprire su chi ricadrà la preferenza finale di Nicole Santinelli (indecisa tra Andrea e Carlo) e di Luca Daffrè (molto vicino ad Alessandra e Camilla).

Il Trono Over, invece, dovrebbe proporre più o meno gli stessi contenuti nonostante il programma si avvii verso la pausa estiva che quest'anno durerà circa quattro mesi.

La prossima edizione, infatti, debutterà sul piccolo schermo a metà settembre (le puntate dovrebbero essere registrate con qualche giorno d'anticipo rispetto alla loro messa in onda in televisione) e solo allora si scopriranno i nomi dei componenti del cast, quelli che di chi sarà riconfermato e quelli di chi rimarrà a casa dopo anni passati nel parterre.