C'è incertezza attorno alle prossime puntate di Uomini & Donne: da quando Tvblog ha svelato che l'edizione 2022/2023 del dating-show finirà venerdì 12 maggio, in rete stanno circolando tante notizie sulle prossime registrazioni. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che al momento le uniche riprese confermate sono quelle di lunedì 8 maggio (saltano quelle fissate per domenica 7), durante le quali Luca e Nicole dovrebbero fare la loro scelta dopo pochi mesi di percorso.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

U&D sta per andare in vacanza con due settimane d'anticipo rispetto a quello che pubblico e addetti ai lavori si aspettavano: Tvblog ha rivelato che il dating-show di Maria De Filippi chiuderà i battenti venerdì 12 maggio con la messa in onda di una puntata che sarà registrata in questi giorni.

Stando a quello che racconta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, però, ci sarebbe ancora un po' di incertezza su quello che andrà in onda su Canale 5 lunedì pomeriggio, ovvero quando inizierà l'ultima settimana di programmazione del format Mediaset.

Il blogger informa fan e curiosi che sono saltate le riprese previste per domenica 7 maggio e che invece sono confermate quelle del giorno dopo: il cast, dunque, tornerà in studio dopo il weekend e lo farà per partecipare agli ultimi appuntamento stagionali prima della lunga pausa estiva che la trasmissione si prenderà quest'anno.

Decisioni importanti per i giovani di U&D

Al momento, dunque, la prossima registrazione è fissata per lunedì 8 maggio: Pugnaloni, però, si chiede cosa sarà trasmesso in tv il pomeriggio di quel giorno visto che non ci sono contenuti inediti che la redazione deve ancora mostrare al pubblico.

Da quando si è saputo che le vacanze del dating-show di Maria De Filippi inizieranno venerdì 12, i fan hanno cominciato a domandarsi cosa accadrà nelle ultime puntate stagionali.

Salvo colpi di scena, infatti, in questi giorni negli studi di U&D dovrebbero esserci le scelte di Luca e Nicole: i due tronisti saranno chiamati a fare il nome della persona con la quale vogliono intraprendere un percorso di conoscenza anche lontano dai riflettori.

La giovane Santinelli è indecisa tra Andrea e Carlo da circa un mese e mezzo: gran parte del pubblico pensa che la decisione finale ricadrà sul primo corteggiatore, quello col quale la studentessa ha sempre avuto una forte chimica in esterna.

Per quanto riguarda Daffrè, è un po' più difficile fare pronostici perché del suo trono si è parlato poco e sono ancora tante le ragazze che sta frequentando: l'unica che il modello ha baciato, però, è la timida Alessandra.

Il parere di chi guarda U&D

Ricapitolando, la registrazione di U&D prevista per domenica 7 maggio è saltata (ad anticiparlo è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram) mentre è confermata quella di lunedì 8. Gli spoiler che trapeleranno dagli studi Elios quel giorno, dovrebbero riguardare soprattutto le scelte di Luca e Nicole, agli sgoccioli di un percorso durato poco ma vicino alla sua conclusione a causa della chiusura anticipata dell'edizione 2022/2023 del format.

Venerdì 12 maggio, poi, il dating-show andrà in vacanza e darà appuntamento al pubblico per metà settembre: per circa quattro mesi, dunque, al posto del programma di Maria De Filippi andranno in onda soap opera o film scelti dalla rete.

Tvblog sostiene che la decisione di terminare con quasi due settimane d'anticipo la stagione di Uomini e donne, sia legata all'imminente ritorno in tv di Temptation Island. Le riprese della nuova edizione reality partiranno a breve (probabilmente già alla fine del mese in corso) e saranno tramesse su Canale 5 a giugno.