Sarà una settimana movimentata a Un posto al sole quella dall'8 al 12 maggio e sotto i riflettori ci saranno le crisi di coppia dei protagonisti principali. Franco e Angela saranno sull'orlo della separazione dopo l'ennesima preoccupazione che piomberà a casa Boschi, ma non andrà meglio a Marina e Roberto. La signora Giordano si sentirà delusa dalla registrazione e deciderà di lasciare casa Ferri, lasciando campo libero a Lara, che non aspettava altro. Alberto, invece, sembrerà fare un passo indietro offrendo la sua casa a Clara pur di proteggere Federico.

Spoiler Un posto al sole: Clara spiazzata da Alberto

Le trame di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio raccontano che per Alberto ci sarà un piccolo cambiamento. L'avvocato metterà da parte la rabbia con cui negli ultimi giorni ha affrontato la separazione da Clara, dando la priorità al bene di Federico. Per Palladini il fatto che Clara torni a vivere nel suo quartiere sarà motivo di preoccupazione e si opporrà all'idea che il figlio viva in un luogo esposto al pericolo. Per questo motivo Alberto spiazzerà Clara offrendosi di cederle la sua casa, in modo da tutelare la serenità del bambino. Non è ancora chiaro se la donna accetti la proposta dell'ex compagno o se preferirà proseguire per la strada che aveva deciso di intraprendere.

Trame settimana 8-12 maggio: Marina distrutta dalle parole di Lara e Roberto

Le puntate di Un posto al sole che saranno in onda nella settimana dall'8 al 12 maggio vedono al centro delle scene la forte crisi tra Marina e Roberto. La registrazione del discorso di Lara a Ferri deluderà molto la signora Giordano, che presa dallo sconforto prenderà una decisione inaspettata.

Marina lascerà Palazzo Palladini, ma farà un grave errore perché in questo modo lascerà campo libero a Clara. La signora Martinelli non aspettava occasione migliore e infatti si presenterà a casa Ferri con Tommaso, per far toccare con mano a Roberto l'esperienza della famiglia felice che gli aveva proposto.

Giulia aiuterà Bianca, trascurata dai genitori

Le trame di Un posto al sole rivelano che nella seconda settimana di maggio ci sarà ampio spazio per la famiglia Boschi. Le incomprensioni tra Franco e Angela sembreranno arrivare a una piccola tregua, ma in breve tempo arriverà una nuova preoccupazione a turbare gli animi e a peggiorare le cose. Le discussioni tra i due coniugi proseguiranno tanto da far passare in secondo piano un bisogno di Bianca. La figlia di Franco e Angela vivrà un momento molto importante per la vita di una ragazza, mai i genitori non si accorgeranno di nulla. A starle accanto ci sarà la nonna Giulia, che si prenderà cura di lei e farà di tutto per non farle sentire la mancanza dei suoi genitori.