L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, gli spoiler delle ultime puntate di questa fortunata stagione in onda tutti i giorni in televisione, preannunciano che ci saranno delle importanti novità in arrivo.

Spazio in primis alle vicende di Nicole, la quale si ritroverà a dover affrontare il fatidico momento della scelta finale in studio e con la sua decisione finale spiazzerà i presenti in studio.

Novità anche per Gemma che, nel finale di questa edizione del talk show, si ritroverà a fare i conti con gli insulti da parte del cavaliere Elio.

Nicole spiazza Andrea alla scelta: spoiler Uomini e donne ultime puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle ultime puntate di Uomini e donne che andranno in onda entro il 12 maggio su Canale 5, rivelano che Nicole con la sua scelta finale finirà per spiazzare il pubblico e soprattutto il suo corteggiatore Andrea.

Durante gli ultimi mesi, infatti, la tronista ha mostrato un certo interesse nei confronti del giovane Andrea, al punto che qualcuno aveva ipotizzato che i due si fossero addirittura accordati per la fatidica scelta finale da fare in studio.

Ebbene, contrariamente ad ogni aspettativa, Nicole ha sparigliato le carte in tavola ed ha deciso di coronare il suo sogno d'amore assieme a Carlo.

È stato lui il corteggiatore che al rush finale di questo percorso ha strappato il "sì" della tronista, convincendola di essere quello giusto per lei.

Nicole esce dal programma con Carlo: spoiler Uomini e donne ultime puntate

Di conseguenza, Nicole e Carlo hanno lasciato insieme lo studio della trasmissione di Maria De Filippi e, come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, la tronista ha letteralmente spiazzato tutti con la sua decisione conclusiva.

Anche Roberta non ha nascosto di essere molto sorpresa dalla scelta finale della sua "rivale", a conferma del fatto che Nicole in questi mesi, non ha dato la possibilità di farsi conoscere per davvero, tanto da spiazzare tutti nel momento in cui ha svelato di voler uscire di scena assieme a Carlo.

Gemma vittima di insulti: spoiler Uomini e donne ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

La dama torinese, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con gli insulti e le parole poco carine da parte del cavaliere Elio.

Quest'ultimo, infatti, si mostrerà particolarmente duro nei confronti della dama torinese, tanto da apostrofarla con termini poco carini che scateneranno il caos in studio.

Un finale di stagione che si preannuncia particolarmente movimentato per i protagonisti del trono over, pronti a ritornare in scena da settembre con le nuove puntate della stagione.