Terra Amara prosegue con avvincenti puntate e le anticipazioni di sabato 13 maggio annunciano che al centro delle scene ci sarà ancora Yilmaz. L'uomo, infatti, investirà Azize e dopo averla portata in ospedale la aiuterà a guarire donandole il suo sangue. Questo farà imbestialire Demir e darà vita a una nuova discussione. A casa Yaman, invece, non si placheranno le polemiche da parte di Zuleyha che continuerà a pensare che suo marito faccia differenza tra i figli. Hunkar, invece, andrà a trovare Fekeli in ospedale, ma dovrà affrontare una Behice piena di rancore.

Anticipazioni Terra amara: Azize uscirà al buio e sarà investita

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 13 maggio vedranno al centro delle scene un incidente che coinvolgerà la nonnina Azize e Yilmaz. Tutto avrà inizio di notte, quando il russare di Fadik disturberà profondamente l'anziana signora che uscirà dalla stanza e si allontanerà senza essere vista da nessuno. In quel momento Yilmaz sarà sulla strada di casa e complice il buio e la pioggia non si accorgerà della presenza di Azize e la investirà con l'auto. L'uomo sarà molto spaventato e soccorrerà subito la donna portandola in ospedale. Qui, i medici comunicheranno che Azize ha bisogno di sangue e Yilmaz non esiterà a donarle il suo.

Questo gesto, tuttavia, farà infuriare Demir che non accetterà che nella sua famiglia ci sia qualcuno che abbia il sangue del suo nemico.

Anticipazioni puntata di sabato 13 maggio: ancora discussioni tra Zuleyha e Demir

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 13 maggio sarà ricca di emozioni e in primo piano ci sarà ancorala famiglia Yaman.

Tra Demir e Zuleyha l'armonia sarà ancora un traguardo lontano e dopo la breve parentesi di felicità per la nascita della piccola Leyla ricominceranno le discussioni. Zuleyha, infatti, continuerà a sostenere che Demir tracuri troppo Adnan per trascorrere del tempo con Leyla. L'uomo negherà di fare differenze tra i figli, ma per sua moglie non sarà affatto così e resterà della sua idea.

Duro scontro tra Behice e Hunkar in ospedale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di sabato 13 maggio Hunkar sarà in pena per la salute di Fekeli che dopo l'infarto sarà ancora sedato in ospedale e andrà a trovarlo di nascosto. Ali Rahmet, tuttavia, non sarà solo ma ci sarà Behice a vegliare su di lui e la donna non perderà tempo per attaccare Hunkar. La zia di Mujgan accuserà la sua rivale di aver provocato l'infarto a Fekeli e aggiungerà che da quel momento in poi sarà lei a prendersene cura. Hunkar ascolterà in silenzio lo sfogo di Behice, ma prima di andarsene le dirà "Non sognarlo nemmeno", lasciando intendere che non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo amore per lei.