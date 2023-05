Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano creato da Wayne Doyle, per ciò che riguarda le puntate che saranno trasmesse lunedì 15 e martedì 16 maggio, raccontano che Franco Boschi, a seguito della distanza creatasi con Angela Poggi, dovrà anche prodigarsi nella vendita del garage. La piccola Bianca, intanto, riuscirà finalmente a confidarsi con la mamma. Nel frattempo Roberto Ferri sarà distrutto dal fatto che il bacio dato a Lara Martinelli ha innescato la partenza di Marina Giordano [VIDEO].

Mariella Altieri, malgrado si sforzerà di rimanere calma, finirà ugualmente per discutere con Salvatore Cerruti, mentre Angela e Franco mediteranno di fiondarsi su una nuova esperienza professionale in Sicilia. Giulia Poggi, in ultimo, si ritroverà nel mirino del clan capitanato da Eduardo Sabbiese.

Franco sarà chiamato a vendere il garage

Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate di lunedì 15 e martedì 16 maggio, evidenziano che Franco, oltre al dispiacere proveniente dal clima coniugale gelido con Angela dell'ultimo periodo, sarà chiamato ad affrontare un nuovo momento complicato per la sua vita. Il signor Boschi, difatti, sarà chiamato a vendere il garage.

Fortunatamente, invece, la piccola Bianca potrà nuovamente contare sul sostegno della madre, così finirà per confidare alla testa cosa le è successo nei giorni precedenti.

Roberto distrutto dall'allontanamento di Marina

Le trame dello sceneggiato nostrano, per ciò che concerne gli episodi del 15 e 16 maggio, anticipano che Roberto sarà conscio che il bacio dato a Lara è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra lui e la neo moglie Marina.

Ferri, a tal proposito, sarà distrutto emotivamente dall'allontanamento della signora Giordano da casa.

Mariella, invece, proverà in tutti i modi a stare calma durante un dialogo con Salvatore ma, nonostante ciò, il vigile la farà spazientire ugualmente.

Angela e Franco mediteranno di iniziare una nuova avventura professionale in Sicilia

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 maggio, rivelano che Franco e Angela beneficeranno di un fresco momento di vicinanza, grazie al quale i due coniugi inizieranno a pensare che sia il caso di iniziare una nuova avventura professionale in quel della Sicilia.

Giulia, poco più tardi, entrerà sfortunatamente nel mirino del clan di Sabbiese. Guido Del Bue e Castrese, in ultimo, cercheranno di far riconciliare Cerruti e Mariella.