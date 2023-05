Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse attualmente negli Usa. Le trame della soap opera svelano che Steffy Forrester metterà alle strette Hope Logan (Annika Noelle). La donna infatti capirà che la madre di Beth prova dei sentimenti per suo fratello dopo averli visti particolarmente affiati durante la prova di un vestito per la nuova collezione della "Hope for the future".

Beautiful, anticipazioni: Steffy capisce che Hope prova qualcosa per suo fratello

Le anticipazioni di Beautiful per le puntate trasmesse dall'8 al 12 maggio in prima visione sull'emittente americana Cbs rivelano che RJ cercherà di riallacciare i rapporti con Thomas.

Il figlio di Brooke e Ridge (Thorsten Kaye) infatti accetterà di dare una seconda chance al rapporto, in crisi a causa della loro grande differenza d'età e dal cattivo comportamento del fratello maggiore.

Steffy, nel frattempo, dovrà affrontare un dilemma. La modella infatti inizierà ad avere dei sospetti sullo strano comportamento di Hope dopo averla vista insieme a Thomas. La donna capirà che la madre della piccola Beth prova un'attrazione sempre più crescente per suo fratello. Per questo motivo, Steffy deciderà di affrontare la giovane Logan.

La moglie di Finn mette in guardia Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse nel 2024 sui teleschermi italiani a causa della differenza di emissione con gli Usa, Hope probabilmente minimizzerà la questione, tanto da credere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) abbia interpretato male la scena vista con Thomas.

La moglie di Finn a questo punto metterà in guardia la ragazza sui problemi che potrebbe crearsi se continua a fingere che questo problema non esiste. Per questo motivo, Hope potrebbe chiedere alla giovane Forrester di tenere la bocca cucita sull'intera faccenda.

La figlia di Brooke nasconde la verità a Liam

Mentre Steffy si troverà di fronte a un bivio, Hope deciderà di organizzare una cenetta romantica per Liam (Scott Clifton).

Un modo per alleviare i suoi sensi di colpa dopo che Steffy ha scoperto che prova dei sentimenti per Thomas. Una notte che potrebbe avere conseguenze drammatiche visto che solo poco tempo fa la figlia di Brooke aveva chiamato Liam con il nome del rivale durante un momento di passione. Indipendentemente da questo, gli spoiler americani della soap opera annunciano cattive notizie per il matrimonio dei coniugi Spencer. Hope continuerà a nascondere a suo marito la verità per quanto concerne Thomas ma fino a quando?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.