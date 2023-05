Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in televisione.

Le trame turche della soap opera svelano che Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun decideranno di chiedere il divorzio da Mujgan e Demir, essendo intenzionati ad avere un futuro insieme.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha e l'ex meccanico non riescono a scappare

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Zuleyha e Yilmaz prenderanno una decisione importante sul loro futuro:

Tutto inizierà nel momento in cui i due ex fidanzati non riusciranno a scappare da Cukurova a causa di Sermin, la quale svelerà a Demir il loro piano.

Il ricco imprenditore infatti arriverà in tempo per impedire alla consorte di raggiungere il rivale e dare inizio alla loro vita insieme. Un nuovo imprevisto che porterà Zuleyha a chiedere a Yilmaz di trovare un'altra soluzione in quanto non intenzionata a togliere Kerem Ali da Mujgan. Pertanto, l'ex meccanico informerà Altun di voler divorziare da sua moglie. Decisione che vorrà prendere anche la protagonista con Demir. Tuttavia, il piano dei due innamorati non andrà per il verso giusto.

Mujgan non vuole concedere la separazione a Yilmaz

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz chiederà perdono a Mujgan per tutte le volte che le ha mancato di rispetto al cospetto dell'intera famiglia.

Nonostante questo, l'ex meccanico chiederà il divorzio alla dottoressa Hekimoglu, volendo crescere Kerem Ali in tranquillità.

La donna a questo punto perderà il lume della ragione, dicendogli che non gli concederà mai la separazione per farlo tornare tra le braccia di Zuleyha.

Un'affermazione che sorprenderà Yilmaz, dato che solo qualche giorno prima era stata proprio sua stessa moglie a voler interrompere le loro nozze.

Altun chiede il divorzio da Demir

Demir ritornerà a vivere alla fattoria dopo aver lasciato la casa acquistata per la seconda madre Sevda. Il ricco imprenditore cambierà idea sul voler lasciare libera Zuleyha come aveva promesso alla cantante. L'uomo infatti spiegherà che il suo destino è quello di stare accanto alla madre di Leyla, impedendole così di avere un futuro con Yilmaz.

Nonostante questo Altun chiederà il divorzio a suo marito, dicendogli con prepotenza che Yilmaz è ormai a conoscenza della verità sulla paternità Adnan, visto che è stata lei stessa a rivelarglielo durante una chiacchierata: questa decisione che non piacerà affatto a Demir.