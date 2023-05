Tramite un comunicato divulgato sui social dallo staff dell'Isola dei Famosi è stato annunciato il ritiro di Marco Predolin. Il concorrente al momento dei saluti ha precisato che la decisione di lasciare il gioco non è stata sua ma della produzione: dopo alcuni accertamenti medici, è stata riscontrata la non idoneità a proseguire il programma per la mancanza di cibo.

Il comunicato della produzione su Predolin

Nel daytime in onda il 1° maggio, la produzione dell'Isola dei Famosi aveva annunciato l'abbandono temporaneo di Claudia Motta e Marco Predolin.

La prima è stata costretta ad andare in infermeria per un infortunio al braccio, mentre Predolin doveva essere sottoposto ad accertamenti medici.

Nella giornata del 2 maggio, la produzione ha pubblicato un comunicato sui propri canali social ufficiali in cui ha annunciato il ritiro di entrambi i concorrenti. Su Predolin si legge: "A causa di problemi di salute Marco deve lasciare l'isola e fare ritorno in Italia. Un abbraccio da tutti noi".

Le dichiarazioni di Marco prima di lasciare il gioco

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, in onda martedì 2 maggio, Marco Predolin ha voluto fare delle precisazioni sul suo ritiro prima di abbandonare il gioco definitivamente: "Ci tengo a precisare che non è stata una mia decisione", spiegando che dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti medici alcuni valori negli esami del sangue hanno riscontrato una non idoneità a proseguire a causa della mancanza di cibo forzata.

Dunque, la produzione non ha potuto fare altro che annunciare il ritiro del concorrente. A tal proposito Predolin ha ringraziato tutti coloro che in queste tre settimane gli hanno fatto sentire il loro supporto. Il concorrente si è detto dispiaciuto di aver dovuto terminare l'esperienza poche settimane dopo l'inizio e ha concluso: "Ci vediamo lunedì in studio".

Claudia Motta è stata la prima naufraga ad abbandonare il gioco

Prima di Marco Predolin ha dovuto abbandonare il gioco Claudia Motta. In apertura di puntata Alvin ha fatto notare l'assenza della concorrente e ha spiegato che è stata una settimana difficile per tutti: "Claudia durante un'escursione è stata vittima di una caduta".

Dopo essere stata accompagnata in infermeria per alcuni accertamenti medici, la naufraga è stata valutata non idonea a proseguire il Reality Show.

Tuttavia, l'inviato dell'Isola dei Famosi ha invitato i concorrenti a non essere preoccupati per le condizioni di salute della loro compagna d'avventura perché già sta molto meglio: "Lei è serena ed è tutto apposto". Dunque, lunedì saranno in studio sia Claudia Motta che Marco Predolin.