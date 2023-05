Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio l'attenzione sarà concentrata ancora una volta su Lara, perché il suo piano di conquista nei confronti di Ferri sembrerà funzionare. Lara approfitterà della crisi tra Marina e Roberto per presentarsi con il bambino a Palazzo Palladini. Nel frattempo Alberto si mostrerà disposto a cedere la sua casa a Clara e a Federico. Per Angela e Franco, invece, non ci sarà tregua e la presenza di Giulia sarà fondamentale.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto ai ferri corti

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio raccontano che Marina e Roberto arriveranno a un momento molto difficile del loro matrimonio.

La donna, esasperata dalle attenzioni del marito per Lara e Tommaso, prenderà una drastica decisione e probabilmente lascerà casa Ferri. Lara non perderà tempo, e approfitterà della crisi tra Marina e Roberto per presentarsi a Palazzo Palladini con il piccolo Tommaso. In questo modo la donna spererà di legare ancora di più Roberto a sé e al bambino. Sarà davvero la fine per Marina e suo marito? I fan di Un posto al sole dovranno attendere ancora prima che Lara venga smascherata.

Anticipazioni settimana dall'8 al 12 maggio: crisi per Angela e Franco

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante la settimana dall'8 al 12 maggio vedono al centro delle scene anche Angela e Franco. Per Bianca arriverà un giorno molto importante per la vita di una ragazza, ma i suoi genitori saranno troppo impegnati a discutere per occuparsi di lei.

In questo caso la presenza di Giulia a casa Boschi sarà fondamentale, perché ad accudire la ragazzina ci penserà la nonna. I riflettori saranno puntati anche su Alberto, che si opporrà all'idea che suo figlio viva in un quartiere degradato. A questo proposito farà una scelta inaspettata, rinunciando alla sua casa pur di sapere il piccolo Federico al sicuro.

Micaela capirà che dovrà prendersi le sue responsabilità

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dall'8 al 12 maggio rivelano che Micaela si renderà conto che è arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità. È probabile che l'accanimento di Alberto nei confronti di Samuel e Nunzio faccia venire i sensi di colpa alla ragazza.

Per Filippo e Michele, invece, sarà tempo di occuparsi della radio. I due amici torneranno ancora sull'argomento che a Saviani non era piaciuto tempo prima e Sartori chiederà a Michele più leggerezza per i suoi programmi radiofonici. Infine Otello continuerà a fare di tutto per sentirsi utile a Palazzo Palladini, mettendo in difficoltà Raffaele e Renato, che proveranno a mettere un freno alla sua ansia.