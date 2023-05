Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole previste dall'8 al 12 maggio 2023 in prima visione assoluta? Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marina e Roberto: i due si ritroveranno ai ferri corti e l'una contro l'altro.

Intanto ad approfittare di questa situazione ci penserà Lara, che per l'ennesima volta proverà a farsi strada nella vita di Roberto Ferri, cercando così di creare zizzania e tensione nel legame con la moglie.

Marina mette alle strette Roberto: anticipazioni Un posto al sole 8-12 maggio

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole previste fino al 12 maggio su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Marina e Roberto.

Le cose tra i due non andranno nel verso sperato, al punto che la donna inizierà a essere stufa della costante presenza di Lara nella vita del marito.

Per questo motivo Marina prenderà una drastica decisione che finirà per spiazzare Roberto, il quale inizierà a chiedersi su cosa stia sbagliando nei confronti della moglie.

Lara rivuole Riccardo Ferri al suo fianco: spoiler Un posto al sole al 12 maggio 2023

Sta di fatto che, alla luce di questa situazione estremamente difficile per i coniugi Ferri, Lara coglierà la palla al balzo per mettere in crisi la coppia.

La perfida e astuta Martinelli tornerà di nuovo all'attacco nei confronti del suo ex compagno: il suo scopo sarà quello di riavere Roberto tutto per sé e in tal modo portarlo via da Marina.

Un piano che la donna studierà a tavolino tanto che Lara si presenterà a Palazzo Palladini insieme al piccolo Tommaso, approfittando del fatto che Marina non sia presente in casa.

Alberto Palladini spiazza Clara: spoiler Un posto al sole 8-12 maggio 2023

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 fino al 12 maggio 2023 rivelano che Alberto apprenderà la notizia del possibile trasferimento di Clara nel suo quartiere d'origine.

Una zona che Alberto ha sempre ritenuto particolarmente pericolosa, motivo per il quale non vorrebbe che suo figlio crescesse in quei luoghi.

Per evitare che Clara vada avanti per la sua strada, Alberto finirà per spiazzare la donna con una proposta del tutto inaspettata: si dirà disposto a cederle la sua casa purché non vada via dalla città.

Occhi puntati anche su Filippo e Michele: nel corso dei prossimi episodi i due avranno modo di vedersi e decideranno di studiare una nuova strategia vincente per la radio. Lo scopo sarà quello di alleggerire un po' i toni e trattare argomenti diversi.