Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'8 al 12 maggio i telespettatori assisteranno a molteplici colpi di scena. Franco e Angela, dopo una ritrovata serenità di coppia, torneranno a scontrarsi ignorando il difficile e importante memento che sta vivendo Bianca insieme a nonna Giulia. Raffaele cercherà di risollevare il morale di Ornella, delusa dalla sua amica. Tra Roberto e Marina continueranno gli scontri e l'assenza della donna da casa Ferri favorirà Lara nel riavvicinarsi a Roberto.

La scoperta di Bianca

Tra Roberto e Marina continueranno le discussioni a causa del comportamento troppo accondiscendente dell'uomo nei confronti di Lara Martinelli. Giordano, delusa e arrabbiata, prenderà una drastica decisione che sarà un ulteriore motivo di scontro per i due coniugi. Franco e Angela, dopo i recenti alterchi, ritroveranno un minimo di serenità di coppia, ma una nuova minaccia finirà per generare molte preoccupazioni nella donna. Sasà, deluso da Mariella per averlo escluso dalla crociera, si mostrerà ostile e offeso nei confronti della sua migliore amica. Il vigile troverà conforto confidandosi con un nuovo amico che saprà dargli i giusti consigli per affrontare la situazione.

Roberto, deciso a recuperare il suo rapporto con Marina, comincerà a riflettere sulla cosa giusta da fare per salvare il suo matrimonio. Raffaele invece, deciso a riportare la serenità tra la moglie e Giulia, proporrà a Ornella un modo alternativo per poter scaricare la tensione degli ultimi tempi. Bianca Boschi vivrà un momento unico e importante che avviene nella vita di tutte le donne.

Sarà sostenuta da nonna Giulia, mentre i suoi genitori ricominceranno a discutere peggio di prima.

La decisione di Alberto

Alberto, deciso a offrire uno stile di vita adeguato al figlio, offrirà la sua casa a Clara e suo figlio per evitare che il bambino cresca in un quartiere degradato e pericoloso. Per il Caffè Vulcano arriverà il momento della ripresa, ma una nuova minaccia comincerà a pendere sui titolari del locale.

Lara, felice della crescente crisi tra Roberto e Marina, comincerà a progettare su come riavvicinarsi a Ferri. La donna, approfittando dell'assenza della Giordano, si presenterà a Palazzi Palladini con Tommaso, con la speranza di poter prendere al più presto il posto della donna. Filippo e Michele cominceranno a fare nuovi progetti per la radio: si mostreranno propensi ad arricchire la scaletta con l'inserimento di programmi più leggeri. Per Micaela, invece, arriverà il momento di doversi assumere la responsabilità del proprio comportamento talvolta indisciplinato.