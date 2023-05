Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto. Nel corso della settimana che andrà dal 5 all'8 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Il 9 giugno la soap non andrà in onda, l'episodio verrà anticipato durante la giornata dell'8 giugno. Secondo le anticipazioni Michele scoprirà per caso che Luca soffre di una malattia e darà modo all'amico di confidarsi con lui. Clara, decisa ad allontanare Alberto dalla sua vita, troverà la disponibilità di Eduardo, sempre più affascinato da lei. Niko rimarrà deluso quando scoprirà il nuovo interesse di Manuela.

Lara invece riuscirà a mettere al sicuro il suo segreto.

I sentimenti di Giulia per Luca

Alberto e Diana avranno modo di incontrarsi nuovamente e questo sarà per l'uomo la giusta occasione per riprovarci con l'architetta. Clara dal canto suo, incerta sulle reali intenzioni di Palladini, continuerà a tenerlo a distanza, ricevendo le continue attenzioni di Eduardo. Giulia Poggi intanto, provata dal tempo che scorre inesorabilmente, farà fatica ad aprirsi totalmente con Luca e a confessargli di nutrire ancora dei sentimenti per lui. L'uomo nonostante la vicinanza di Giulia, continuerà a combattere la sua malattia in segreto. Franco e Nunzio riusciranno finalmente a organizzare una bella sorpresa a Otello.

Ornella, invece, si accorgerà che l'andamento di coppia tra la figlia ed Eugenio non è migliorato per nulla. Viola, incurante del parere del marito accetterà una proposta di Filippo, mentre Eugenio ne accetterà un'altra da parte di una collega.

La scoperta di Michele

Clara sarà sempre più decisa a riorganizzare la sua vita e quella del figlio lontano da Alberto, e una nuova delusione per la donna sarà per Eduardo l'occasione giusta per avvicinarsi ancora di più a lei.

Rosa invece comincerà a percepire una distanza legata ai modi di fare di Curcio. Michele Saviani, dopo aver trovato la scatola dei medicinali del nuovo coinquilino, deciderà di affrontarlo e a quel punto Luca gli confesserà tutta la verità sulla sua malattia. Dopo la confessione De Santis si preparerà a fare il suo primo ingresso al San Filippo come primario.

Filippo dovrà modificare le condizioni della proposta di lavoro a Viola per andare incontro alle esigenze dell'amica. Per Guido e Mariella arriverà il momento di rientrare a casa dopo la crociera, ma il ritorno sarà motivo di scontro con Sasà. Lara riuscirà a mettere in salvo il suo segreto e a far tornare Ida in Polonia. Niko, invece, rimarrà molto deluso quando scoprirà l'interesse di Manuela per Costabile.