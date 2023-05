Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 29 maggio al 1° giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Il 2 giugno la soap, in via eccezionale, non andrà in onda. Lara si ritroverà a dover gestire con molte difficoltà l'arrivo a sorpresa di Ida, la madre biologica di Tommaso. Manuela, dopo l'ennesima delusione inferta da Niko, resterà colpita dal fascino di Costabile, mentre proseguirà a gonfie vele la vacanza della famiglia Del Bue.

Lara in difficoltà

Approfittando dell'assenza di Marina Giordano, ancora lontana da Napoli, Lara Martinelli si impegnerà a conquistare Roberto Ferri, ignara del fatto che ben presto la sua tranquillità potrebbe essere sconvolta dall'arrivo a sorpresa di Ida a Palazzo Palladini. Manuela continuerà a illudersi che tra lei e Niko possa tornare l'armonia di un tempo, ma ben presto riceverà l'ennesima delusione che farà crollare tutte le sue aspettative. La ragazza però, nonostante la delusione inferta dall'avvocato Poggi, resterà affascinata da un nuovo ragazzo: Costabile. La vacanza in crociera di Guido e Mariella proseguirà senza intoppi, nonostante i numerosi tentativi di Massaro di portare Guido sulla via della trasgressione.

Pian piano si attenueranno anche i contrasti tra Mariella e Sasà, ma ben presto il comandante Del Bue potrebbe trovarsi a sua insaputa in una situazione molto complicata da gestire a causa del marito di Bice.

La solitudine di Giulia

A sorpresa Martinelli si ritroverà faccia a faccia con Ida, la madre biologica di Tommaso, e dovrà sforzarsi parecchio per convincerla a non rivelare nulla a nessuno sulla sua reale identità e sul motivo per cui è giunta a Palazzo Palladini.

Nonostante sia rimasta molto colpita da Costabile, Manuela si tirerà indietro definendosi non ancora pronta a nuove avventure sentimentali. Guido, invece, verrà accusato di infedeltà a causa del comportamento poco corretto di Sergio Massaro e per questo motivo dovrà impegnarsi parecchio per dimostrare alla consorte la sua innocenza.

Per Giulia arriverà il triste momento di dover salutare Angela, Bianca e Franco, pronti per partire per la Sicilia. La donna, dopo i commoventi saluti, comincerà a temere per la sua improvvisa solitudine. Anche per Luca De Santis non sarà un bel periodo da affrontare. Il nuovo primario, infatti, si ritroverà a dover gestire un forte disagio emotivo che potrebbe essere il segnale di un problema di salute piuttosto serio. Dopo numerosi battibecchi ed equivoci vari, i coniugi Del Bue cominceranno a godersi sul serio la loro crociera, anche se qualcun'altro, rimasto a Napoli, comincerà a sentire la mancanza della donna