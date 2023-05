Un posto al sole continua con le nuove vicende di Palazzo Palladini e la settimana dal 15 al 19 maggio si aprirà con una puntata triste per Franco. Il marito di Angela dovrà affrontare la vendita del garage e lo farà da solo, vista la distanza presa dalla moglie. Nel frattempo, dopo il bacio con Lara, Roberto sarà sempre più lontano da Marina e la signora Martinelli sembrerà sempre più vicina a raggiungere i suoi obiettivi. Infine Mariella e Cerruti litigheranno ancora: tra i due amici sembrerà essersi creata una frattura dopo il viaggio in crociera.

Anticipazioni Un posto al sole: Franco e Angela sempre più distanti

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 15 maggio raccontano che al centro delle scene ci sarà ancora la profonda crisi di Franco e Angela. La coppia non avrà nessun riavvicinamento e le discussioni si faranno sempre più frequenti, tanto da pensare a una rottura ormai prossima. Questo periodo per Boschi sarà ancora più difficile a causa dai suoi problemi lavorativi. Per Franco arriverà il momento della vendita del garage, che ufficializzerà di fatto il suo licenziamento. Non sarà affatto semplice per l'uomo gestire le emozioni di questa giornata impegnativa senza il sostegno della moglie. La piccola Bianca, invece, riuscirà finalmente a parlare con la madre del periodo delicato che sta attraversando nella sua adolescenza.

In un primo momento a occuparsi di lei è stata la nonna Giulia.

Anticipazioni puntata di lunedì 15 maggio: Lara soddisfatta dei suoi piani

La puntata di Un posto al sole in onda lunedì 15 maggio vede protagonista ancora la grave crisi tra Roberto Ferri e la moglie. L'uomo sembrerà non comprendere appieno l'atteggiamento di Marina, che è andata via improvvisamente dopo aver ascoltato una conversazione tra lui e Lara.

Quest'ultima saprà come approfittare della situazione e, dopo essersi presentata a Palazzo Palladini, Lara riuscirà anche a baciare Roberto. Questo ulteriore riavvicinamento darà alla signora Martinelli ottime speranze di prendere il posto della signora Giordano, così come aveva pianificato.

Mariella e Salvatore non riusciranno a trovare un punto d'incontro

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 15 maggio rivelano che in primo piano ci sarà anche il rapporto tra Mariella e Salvatore, che sembrerà compromesso dopo la crociera. Il vigile non riuscirà a mandare giù il fatto che la sua migliore amica non l'abbia coinvolto nel viaggio, preferendo la compagnia della sorella. Tra Mariella e Sasà le cose non sembreranno migliorare, visto ci sarà un nuovo litigio