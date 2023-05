Un posto al sole non andrà in onda venerdì 2 giugno, ma giovedì 1 ci sarà un imperdibile doppio appuntamento a partire sempre dalle 20:50. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 29 maggio al 1° giugno rivelano che Luca potrebbe essere affetto da una patologia estremamente invalidante.

Nel frattempo problemi anche per Giulia che, con la partenza imminente di sua figlia, si renderà conto che resterà da sola alla Terrazza.

Novità per Manuela: la gemella, convinta che possa ricominciare qualcosa con Niko, scoprirà che il destino ha in serbo ben altro per lei.

L'arrivo a Napoli di Ida, potrebbe letteralmente stravolgere i piani di Lara, che escogiterà un modo per sbarazzarsi della giovane polacca.

Per finire, in una storyline dai toni molto più leggeri, Massaro, con il suo comportamento irresponsabile, finirà per mettere nei guai Guido, durante la crociera.

Lunedì 29 maggio: Niko delude Manuela

Con Marina (Nina Soldano) fuori dai giochi, Lara (Chiara Conti) ne approfitterà per insinuarsi sempre più nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La donna userà Tommy per legare l'uomo sempre più a sé, inconsapevole del fatto che la vera madre del bambino è in viaggio per Napoli.

Manuela (Gina Amarante) si troverà a dover affrontare l'ennesima delusione sentimentale da parte di Niko (Luca Turco)

Martedì 30 maggio: Ida arriva a Napoli

L'arrivo di Ida (Marta Anna Borucinska) a Palazzo Palladini metterà estremamente in crisi Lara.

Quest'ultima dovrà trovare il modo di allontanare la giovane senza che Roberto possa insospettirsi.

Nonostante qualche piccolo screzio tra Sasà (Cosimo Alberti) e Mariella (Antonella Prisco), la crociera sembrerà procedere nel migliore dei modi, ma l'atteggiamento libertino di Massaro (Francesco Procopio) potrebbe mettere in seri guai Guido (Germano Bellavia).

Ancora abbattuta per la recente delusione, Manuela rimarrà colpita dal fascino di Costabile Altieri (Antonio Fiore).

Mercoledì 31 maggio: Lara rischia di essere scoperta

Ida insisterà con Lara per poter restare vicina al piccolo Tommaso, a tal punto da arrivare a un passo dallo smascherarla davanti a Roberto.

Per quanto affascinata da Costabile, Manuela non se la sentirà di lasciarsi andare a un nuova avventura sentimentale.

Accusato ingiustamente di infedeltà a causa di Massaro, Guido dovrà trovare il modo per dimostrare a Mariella la sua innocenza.

Giovedì 1° giugno, (doppio episodio dalle 20:50): Luca è malato?

Giulia (Marina Tagliaferri) si appresterà a salutare Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) e ad affrontare la solitudine di un enorme appartamento vuoto.

Un evento particolare creerà forte disagio emotivo a Luca De Santis (Luigi Di Fiore) e metterà in risalto la possibilità che il dottore sia affetto da una grave malattia.

Lara cercherà di elaborare una strategia per far si che Ida torni in Polonia.

Guido e Mariella si godranno la crociera con ritrovata serenità.

Venerdì 2 giugno: Un posto al sole non va in onda

L'episodio di Upas non verrà trasmesso per lasciare spazio al Golden Gala di atletica leggera Pietro Mennea. La puntata andrà in onda il giorno prima, giovedì 1.