La commissione interna di Amici 23 sarà presentata nel corso della prima puntata, ma già ora impazzano molte indiscrezioni sui professori che la comporranno. Stando al rumor che ha riportato Dagospia in queste ore, sarebbe sempre meno probabile la riconferma di Arisa, che potrebbe lasciare il posto ad una collega amatissima e grande esperienza: la "ragazza del Piper" Patty Pravo.

Aggiornamenti sui cambiamenti nel cast di Amici

Non accennano a placarsi le voci sul possibile addio di Arisa ad Amici 23: da quando si è conclusa l'edizione vinta da Mattia Zenzola, siti e riviste sostengono che la cantante non dovrebbe essere più insegnante della scuola per diverse ragioni.

Nelle tante interviste che ha rilasciato in occasione dell'uscita del nuovo singolo, l'artista potentina ha fatto sapere che la sua priorità è la musica e che deve ancora incontrare la produzione del talent per capire se i due impegni possono combaciare oppure no.

Il giornalista Davide Maggio, inoltre, ha fatto sapere che Rosalba Pippa sarebbe corteggiata da ben due programmi tv che vanno in onda su altre reti: Antonella Clerici la vorrebbe come giudice della nuova stagione di The voice kids, mentre Sky la starebbe corteggiando per il ruolo di concorrente del prossimo Pechino Express.

La diretta interessata, però, preferisce non sbilanciarsi e attende il faccia a faccia con Maria e i suoi collaboratori per capire cosa farà alla fine dell'estate.

Nomi nuovi per la commissione interna di Amici

Martedì 6 giugno, anche Dagospia si è occupato del cast di Amici 23 e ha fatto un nome che fino ad ora non era mai stato associato al ruolo di docente della scuola.

"Patty Pravo entrerà nel team del programma cult di Maria De Filippi?", si è chiesto il giornalista autore della rubrica "pillole di Gossip".

Pare che la cantante non abbia né confermato né smentito il rumor che la vorrebbe vicina alla scuola di Canale 5, ma che alcune trattative sarebbero già state avviate e che la padrona di casa vorrebbe tentare il "colpaccio".

Qualora la "ragazza del Piper" venisse scelta per il ruolo di professoressa di canto della nuova edizione del talent-show, vorrebbe dire che uno dei tre componenti della commissione interna 2022/2023 non verrà riconfermato: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sembrano quasi "intoccabili", mentre Arisa ha già detto di non sapere se a settembre vestirà ancora i panni di insegnante.

Le prime parole dei protagonisti di Amici

Anche il futuro di Raimondo Todaro potrebbe non essere ad Amici: stando alle indiscrezioni che hanno impazzato in rete nelle ultime settimane, il maestro di balli latinoamericani non figurerebbe nella lista dei professori che saranno riconfermati per la 23esima edizione.

Esattamente come la collega Arisa (con la quale ha fatto coppia all'ultimo serale, aggiudicandosi la vittoria con il primo posto di Mattia Zenzola), anche il siciliano ha risposto con un "ancora non si sa" quando gli è stato chiesto se sarà insegnante della scuola anche dopo le vacanze d'estate.

Alcuni siti hanno addirittura ipotizzato il ritorno del prof di danza a Ballando con le Stelle, trasmissione che ha lasciato due anni fa proprio per approdare alla corte di Maria De Filippi.

Milly Carlucci ha commentato questo gossip con leggerezza dicendo di essersi fatta una risata quando lo ha letto, ma questo non vuole dire che Todaro parteciperà alla stagione 2023/2024 di Amici, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre con la puntata in cui sarà formata la nuova classe.

A breve a Cinecittà inizieranno i casting ai cantanti e ai ballerini che sognano di ottenere un banco.