Ricovero ospedaliero, demansionamento, identità svelate, questo e altro ancora movimenterà le nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 26 al 30 giugno su Rai 3. A sentirsi male sarà Renato Poggi, il quale sarà ricoverato d'urgenza al San Filippo. Le anticipazioni di Upas riportano che a farne le spese sarà Rossella, visto che verrà demansionata.

Ida sarà una grossa minaccia per Lara, per questo la donna penserà bene di manipolarla per raggiungere i suoi fini. Nel frattempo Marina annuncerà l'addio a Napoli, facendo disperare Roberto che si dirà pronto a lasciare Palazzo Palladini.

Un posto a sole: Lara manipola Ida, Ferri vuole lasciare Palazzo Palladini

Ida continuerà a volersi riappropriare di suo figlio Tommaso. Senza gettare la spugna davanti a niente, sarà sul punto di mandare in frantumi i piani di Lara. L'audacia di Ida non farà altro che preoccupare Martinelli, la quale sarà pronta a tutto pur di spegnere la caparbietà della rivale. Basti pensare che Lara arriverà al punto di manipolare la vera madre di Tommaso, in modo da impedirle di strapparle via il bambino, portando avanti i suoi magheggi.

Roberto e Marina, frattanto, sprofonderanno sempre più nell'abisso della crisi coniugale. Sarà Giordano a fare un passo verso il marito, ma le speranze di riconciliazione andranno in fumo al punto che la donna prenderà una spiazzante decisione: lasciare Napoli definitivamente e trasferirsi a Londra.

Disperato all'idea di perdere la sola donna che ama, Roberto le farà un accorato appello per convincerla a rimanere con lui. In seguito sarà Ferri ad avere intenzione di lasciare Palazzo Palladini.

Renato ricoverato d'urgenza, Rossella nei guai

In seguito ai bagordi al Caffè Vulcano, Renato Poggi accuserà un malore e sarà prontamente ricoverato in ospedale.

Ad andarci di mezzo sarà la giovane Rossella, dato che si ritroverà in una difficile posizione con il nuovo primario Luca. Nel dettaglio, Luca limiterà l'autonomia della giovane all'interno del reparto e Ornella cercherà di prendere le sue difese, seppur invano. Frustrata per come sono andate a finire le cose, la figlia di Silvia non esiterà a correre da Riccardo per farsi confortare.

Quando Michele verrà a sapere che la figlia è stata demansionata, andrà a chiedere spiegazioni a Luca.

Un posto al sole, puntate dal 26 a 30 giugno: Guido scopre l'identità di Bufalotto

Del tutto certa che Michele abbia una relazione con Salvatore, Mariella continuerà a tenerlo d'occhio anche nelle prossime puntate di Un posto al sole. Ad un certo punto la vigilessa inizierà a pensare che il giornalista nutra dei sentimenti di gelosia verso il fidanzato di Cerruti. L'intera situazione finirà per spazientire Guido, che cercherà di metterla a tacere. In seguito ad un incontro al Caffè Vulcano, Del Bue farà chiarezza sulla misteriosa identità di Bufalotto Sensibile.

Shopping per Eduardo e Clara

Tempo di shopping per Eduardo e Clara, nelle nuove puntate di Un posto al sole.

Quest'ultima finirà per notare come tutti rispettino il ragazzo e di come goda di ampie disponibilità economiche. Intanto Sabbiese sarà presente anche nella vita di sua sorella Rosa e del nipotino Manuel, al punto di ritrovarsi faccia a faccia con Damiano. Il poliziotto, davanti a Viola, chiederà a Eduardo di stare alla larga da suo figlio.