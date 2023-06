Terra Amara la soap opera turca in onda su Canale 5, prosegue la messa in onda con ascolti da record. Che cosa succede nelle prossime puntate?

Le anticipazioni delle trame ancora inedite in Italia raccontano che Zuleyha verrà messa in pericolo da un altro personaggio, Colak. L'uomo le strapperà le sue più care amiche, Saniye e Gulten, investendole con la sua vettura. Alla guida ci sarà il figlio Osan, che condividerà con il padre la responsabilità di non averle soccorse.

Quando Zuleyha vorrà fare chiarezza sulle morti di Gulten e Saniye, Colak temerà il peggio, così incaricherà il figlio di eliminare per sempre colei che potrebbe farlo finire in carcere.

Questa storia avrà un epilogo inaspettato.

Terra amara anticipazioni: Osan rapisce Zuleyha

Nelle nuove puntate di Terra amara, che andranno in onda prossimamente, su Canale 5 Colak ordinerà a Osan di porre fine alla vita di Zuleyha, così che non sia più un ostacolo per lui, visto che sta per scoprire che è stato proprio lui a investire Saniye e Gulten senza prestare loro soccorso.

Osan non sarà in grado di eseguire l'ordine del padre, ma conoscendolo bene cercherà di rimediare rapendo Zuleyha e portandola al suo cospetto. Una decisione che farà andare su tutte le furie Colak, che gli rimprovererà di essere un inetto e un uomo senza spina dorsale.

Questa sarà l'ennesima umiliazione per Osan, che fin da giovane è stato costretto a subire le umiliazioni del padre.

Come se non bastasse si vedrà surclassare da Vahap, al quale Colak vorrà bene come fosse un figlio.

Colak umilia suo figlio Osan in Terra amara

Il perfido Colak, quando vedrà Osan con Zuleyha viva e vegeta, lo umilierà come suo solito. Questa poteva essere l'occasione per dimostragli di essere un uomo, ma ha fallito miseramente.

Così il giorno seguente, esausto per l'ennesima umiliazione da parte del padre, Osan lo minaccerà, pronto a porre fine alla sua vita. Colak si troverà davanti il figlio completamente fuori controllo e cercherà di calmarlo, ma la situazione prenderà una piega decisamente inaspettata.

Terra amara prossime puntate: Osan si toglie la vita davanti al padre

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra amara raccontano che il povero Osan raccoglierà tutta la forza d'animo che gli è rimasta, gridando al padre la sua rabbia tenuta repressa per anni: "Non mi hai mai apprezzato e mi prendi sempre in giro", gli urlerà disperato tra le lacrime.

A quel punto Osan girerà l'arma verso se stesso e porrà fine alla sua triste vita, fatta di umiliazioni e di angherie da parte di Colak, che resterà spiazzato da quella scena che mai si sarebbe aspettato di vedere.