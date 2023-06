Continuano a rincorrersi i Gossip su quello che starebbe accadendo tra due protagonisti assoluti dell'ultima edizione di Amici. Wax e Maddalena, infatti, da circa una settimana sarebbero ai ferri corti dopo un litigio che avrebbero avuto dietro le quinte del concerto "Full Out" al quale hanno partecipato tutti i ragazzi di quest'anno. Amedeo Venza sostiene che la ballerina e il cantante si sarebbero duramente scontrati nel backstage, dopodiché lui le ha tolto il "segui" su Instagram e l'altro giorno avrebbe strappato una foto che li ritraeva insieme in casetta.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Dopo la segnalazione che un fan di Amici ha riportato su Wax, anche Amedeo Venza ha cercato di fare chiarezza su quello che è successo ultimamente tra il giovane e un'altra amatissima allieva della 22esima edizione.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì 21 giugno, l'influencer ha raccontato: "Lite tra Maddalena e Wax dietro le quinte di Full Out, il programma registrato qualche giorno fa e andato in onda ieri su Italia 1".

Il pugliese sostiene che i due allievi avrebbero discusso in maniera piuttosto accesa nel backstage del concerto che ha ufficialmente chiuso la stagione 2022/2023 del talent-show di Maria De Filippi, le cui riprese si sono svolte l'11/06 a Roma.

Il silenzio dei protagonisti di Amici

"Questa lite è stata talmente accesa che ha spinto Wax a togliere il segui alla ballerina e, sempre nella giornata di ieri, mentre era a promuovere il suo disco, ha strappato la foto che lo ritraeva insieme a Maddalena", ha concluso Venza sempre sui social network.

Il cantante di Amici 22, dunque, avrebbe reagito con rabbia allo scontro con Svevi lontano dai riflettori: dopo averla cancellata dal suo profilo Instagram, il "pupillo" di Arisa avrebbe stracciato uno scatto che i fan avevano aggiunto ad un cartellone.

Al ragazzo, infatti, non sarebbe andata a genio la mossa di alcuni suoi sostenitori di includere anche la bionda danzatrice in una raccolta di immagini del periodo che ha trascorso nella scuola, tra esibizioni in studio e vita quotidiana in casetta.

Non si conoscono ancora i motivi del battibecco tra i due protagonisti del format Mediaset, ma pare che Wax non abbia alcuna intenzione di tornare sui propri passi riallacciando un rapporto con la compagna di classe (che continua a seguirlo su Ig nonostante tutto).

Gli ascolti dell'evento dedicato ad Amici

Wax e Maddalena non sono stati gli unici allievi di Amici che hanno partecipato a "Full Out", un concerto-evento che si è tenuto al Rock in Roma lo scorso 11 giugno (poi trasmesso su Italia 1 martedì 20).

Dando un'occhiata agli ascolti che il programma ha fatto registrare, ci si rende conto che i fan del talent-show continuano a seguire con affetto i ragazzi della 22esima edizione: sono stati più di 1,4 milioni gli spettatori che l'altra sera hanno seguito lo spettacolo condotto da Isobel Kinnear e Nicolò De Devitiis, un buon risultato se si pensa che la scuola ha chiuso i battenti più di un mese fa.

La stagione 2023/2024 del talent-show, inoltre, è alle porte: a breve inizieranno i casting dei cantanti e dei ballerini che sognano di entrare a far parte della classe.

Soltanto a metà settembre, però, i professori del cast (si dice che Arisa e Raimondo Todaro non dovrebbero essere riconfermati) sceglieranno i talenti che da annoverare nelle loro squadre del pomeridiano, la fase che precede il serale.

Ancora incerto, infine, il "sestetto" della commissione interna: si parla di possibili new entry, una per categoria, ma ancora non è trapelata nessuna notizia ufficiale a riguardo.