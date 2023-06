Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da diversi mesi, ma alcuni concorrenti continuano a essere al centro del clamore. Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia criptica su Instagram in cui si è appellata al "karma": se una persona si comporta male nei confronti del prossimo, prima o poi tutto tornerà. Sebbene non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni fan hanno ipotizzato che si tratti di una stoccata all'ex Donnamaria.

Il messaggio di Antonella

Nei giorni scorsi, Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia su Instagram: "Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito.

A chi ti ha mentito mentiranno. Chi ti ha illuso verrà illuso. Chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco".

La diretta interessata non ha fatto alcun nome o riferimento, ma secondo alcuni suoi fan potrebbe trattarsi di una possibile frecciatina all'indirizzo del suo ex Edoardo Donnamaria. Ad alimentare i gossip, ci ha pensato lo stesso speaker radiofonico. Nel dettaglio, anche lui si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato: su Twitter, ha messo "mi piace" al commento di un utente che ha scritto: "Potevi valerne la pena, ma hai preferito farla".

I motivi della rottura

Lo scorso 23 giugno, Antonella Fiordelisi su Twitter si è chiesta con sarcasmo se fosse normale che il suo partner non volesse più condividere contenuti social di coppia.

Inoltre si era lamentata del fatto che alcuni "amici" di Edoardo Donnamaria si facevano sentire solamente quando le cose all'interno della coppia non andavano nel migliore dei modi. Il giorno seguente l'influencer ha pubblicato una storia in lacrime dove ha insinuato che il fidanzato abbia sfruttato la sua popolarità per avviare la carriera di cantante.

Dal canto suo, Donnamaria ha spiegato di non avere condiviso contenuti di coppia perché Antonella ha un rapporto tossico con i social: la ragazza non riuscirebbe a distinguere la vita reale dal mondo virtuale. Inoltre ha riferito di essere dispiaciuto che le cose non siano andate come sperava.

L'impressione è che da qualche settimana all'interno della coppia ci fossero dei problemi: Fiordelisi aveva preferito non andare alla festa di Alberto De Pisis, mentre Edoardo si era presentato per fare gli auguri al festeggiato.

Al party erano presenti moltissimi ex coinquilini del Grande Fratello Vip 7, tra cui Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Oriana Marzoli e Giaele De Donà: con la maggior parte di queste ragazze, Antonella all'interno della casa di Cinecittà ha avuto diverse discussioni. Dunque, non è escluso che la crisi sia scaturita da questo evento.