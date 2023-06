Ancora una volta Tina Cipollari sembra essersi fatta portavoce del pubblico di Uomini & Donne: il commento che la vamp ha fatto sul possibile ritorno nel cast di alcuni ex corteggiatori, ha messo d'accordo gran parte dei fan del dating-show. L'opinionista si è detta contraria alla possibilità che personaggi come Carola Carpanelli, Alice Barisciani o Alessio Campoli vengano scelti come tronisti della nuova edizione; la romana preferirebbe ragazzi sconosciuti e realmente intenzionati a trovare l'anima gemella.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Il parere che ha espresso Tina Cipollari sui prossimi tronisti di U&D, ha raccolto consensi sia tra il pubblico che tra i curiosi: la storica opinionista del dating-show, infatti, ha bocciato l'idea che a settembre possano tornare in studio ex corteggiatori che non hanno trovato l'amore alla loro prima partecipazione al Trono Classico.

Conoscendo il modus operandi della redazione, i fan sono quasi certi che almeno uno dei nuovi protagonisti della versione giovani del programma sarà un volto già noto, molto probabilmente un ragazzo/a che è stato rifiutato alla scelta o che è tornato single poche settimane dopo il fidanzamento in televisione.

I nomi più gettonati per il cast 2023/2024 del format di Maria De Filippi, dunque, ad oggi sono quelli di Carola, Alessio, Alice, Carlo, Andrea e Alessandra, tutti protagonisti della scorsa stagione.

Il pensiero della protagonista di U&D

Lo scorso 29 giugno, dunque, Tina Cipollari si è imbattuta in un sondaggio che una fanpage di U&D stava facendo sui possibili tronisti della nuova edizione.

Vedendo i nomi dei sei ex corteggiatori che sarebbero in lizza per un posto nel cast del Trono Classico 2023/2024, l'opinionista ha commentato: "Spero nessuno di loro".

La collega di Gianni Sperti, dunque, non vorrebbe rivedere neppure uno dei ragazzi che nei mesi scorsi hanno animato le puntate della versione giovani del format di Maria De Filippi, soprattutto quelli con i quali ha battibeccato davanti alle telecamere.

La bionda vamp ha bocciato l'ipotesi che la redazione possa dare un'altra possibilità a: Carola Carpanelli e Alice Barisciani (entrambe protagoniste del percorso di Federico Nicotera), Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini (spasimanti di Nicole Santinelli), Alessio Campoli ("non scelta" di Lavinia Mauro) e Alessandra Somensi (fidanzata con Luca Daffrè per una sola settimana).

Quando torna in tv U&D

Il commento di Tina è diventato virale nel giro di poche ore e tantissimi fan di U&D si sono schierati dalla sua parte chiedendo alla redazione di puntare su volti nuovi per il prossimo Trono Classico. "Lei è la regina del programma", ha scritto un utente di Twitter raccogliendo tantissimi consensi la mattina del 30 giugno.

Un parere che hanno condiviso la maggior parte degli spettatori del dating-show, è che la vamp sarebbe l'unica vera portavoce del pensiero del pubblico a casa, anche per questo è così tanto amata e quando salta qualche puntata si sente tanto la sua mancanza.

La nuova edizione del format pomeridiano di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 18 settembre, anche se le registrazioni riprenderanno dall'ultima settimana di agosto.

Tra circa due mesi, dunque, trapeleranno le prime anticipazioni sulla stagione 2023/2024 di Uomini e donne, a partire dai nomi dei protagonisti del cast giovane e senior.

Il parterre del Trono Over dovrebbe includere ancora i veterani Gemma, Armando, Riccardo e Roberta, mentre sulle poltrone rosse si accomoderanno quattro ragazzi (molti probabilmente due uomini e due donne) dall'identità top secret.