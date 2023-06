Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio, Sheila si recherà a casa di Steffy. Quest'ultima la manderà via e inizierà a ricordare qualche aspetto che riguarda lei e suo marito. Inoltre Hope e Brooke saranno infuriate con Liam che ha trascorso la notte da Steffy senza dirlo alla moglie, mentre Paris racconterà a Zende della relazione avuta con Carter.

Hope non è d'accordo che Liam passi molto tempo insieme a Steffy

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 26 giugno al 2 luglio, Bill giungerà in ospedale e si attiverà in ogni modo per cercare di capire chi possa avere ucciso Finnegan. Intanto Sheila sarà impaurita dal fatto che Steffy possa tornare a ricordare tutto, ma Deacon le starà vicina. Inoltre Thomas, Taylor, Ridge e Kelly saranno contenti del fatto che Steffy non rischi più la vita. Hope invece sarà infastidita perché il marito sta trascorrendo molto tempo con la sua ex moglie, ma non potrà fare altro che accettare la situazione creatasi.

Quinn racconta a Carter i problemi intimi con Eric

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 luglio, Steffy inviterà Liam a restare con lei almeno la prima notte.

L'uomo acconsentirà alla sua richiesta, ma scorderà di comunicarlo alla moglie. Intanto Quinn si renderà conto che Eric ha assunto un atteggiamento distaccato nei suoi confronti e Carter le chiederà da cosa dipenda. I due infatti non hanno completamente idea di quello che il Forrester senior stia facendo.

Liam sarà rimasto a casa di Steffy, senza dire nulla a Hope.

Thomas e Brooke esterneranno le loro perplessità. Successivamente Spencer contatterà la giovane Logan per porgerle le sue scuse.

Nel frattempo Eric si troverà a letto insieme a Donna. In tutto questo Brooke sarà totalmente contraria al rapporto intimo esistente tra Liam e Steffy e consiglierà alla figlia di fare attenzione, mentre proprio Spencer tranquillizzerà la giovane Forrester sul fatto che la moglie non è gelosa che lui sia rimasto lì.

Quinn invece confesserà a Carter che le mancano i momenti intimi con Eric. L'uomo nell'ultimo periodo si è mostrato parecchio distratto nei suoi confronti. Walton rassicurerà Fuller sulla lealtà dello stilista, ma in realtà lui si troverà felice insieme a Donna.

Sheila va a casa di Steffy

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam farà il suo rientro a casa. Ad attenderlo ci saranno Hope e Brooke, le quali saranno infuriate con lui. Intanto Ridge e Taylor si baceranno dopo aver visto un'altra volta la loro amata figlia Steffy. Sheila dirà a Deacon di aver deciso di andare dalla giovane Forrester. Giunta presso la sua abitazione, Taylor deciderà di farla entrare ma le ribadirà che potrà stare poco.

In quell'istante verrà Steffy, la quale caccerà via la suocera e inizierà a ricordare qualcosa che a che fare con lei e suo marito defunto.

Infine Carter e Quinn discuteranno sulla loro storia passata, mentre Paris deciderà di raccontare a Zende della relazione avuta con Walton.