Cosa succede nella settimana di Beautiful dal 26 giugno al 2 luglio 2023 su Canale 5? Le anticipazioni delle nuove puntate vedono Steffy assoluta protagonista e Sheila nei guai.

La giovane Forrester ha perso la memoria, ma i ricordi cominceranno a riaffiorare. Sheila si sentirà braccata e così comunicherà a Deacon la sua decisione, che cambierà per sempre le trame della soap.

Nel frattempo Hope beccherà Steffy e Liam insieme e non ne sarà di certo contenta.

Anticipazioni Beautiful delle puntate italiane su Canale 5: cosa succede la prossima settimana

Nei nuovi episodi di Beautiful, in onda su Canale 5 la prossima settimana, Carter tornerà in città, sconvolgendo il delicato equilibrio ritrovato tra Quinn ed Eric: cosa farà Fuller? L'avvocato avrà modo di parlare con Quinn, chiedendole come vadano le cose con il marito.

Nel frattempo Hope sarà preoccupata perché Liam tornerà a casa nemmeno la notte. Thomas sarà il primo a scoprire la verità e non perderà tempo per spifferare tutto a Brooke, che si angustia per sua figlia, temendo nell'ennesima delusione amorosa.

Steffy verrà dimessa e tornerà a casa, e Liam non avrà nessuna intenzione di lasciarla sola in questo momento difficile.

Sa che ha perso suo marito Finn e che sarà difficile per lei tornare alla vita di sempre. Proprio per questo Liam deciderà di passare la notte a casa sua, prendendosi cura di Kelly.

Steffy e Liam insieme: l'amara scoperta di Hope

Continuando con le anticipazioni e le trame settimanali di Beautiful, Steffy ringrazierà Liam per la vicinanza che le sta dimostrando.

Si preoccuperà tuttavia della possibile reazione di Hope. Proprio in quel momento Hope chiamerà e resta senza fiato quando all'altro capo del filo sentirà la voce di Liam.

Broke inviterà Thomas a non intromettersi tra Liam e Hope, temendo che possa peggiorare ulteriormente la situazione già delicata di per sé. Ricorderà al giovane Spencer le sue responsabilità anche nei confronti di Hope e della piccola Beth.

Intanto Paris arriverà il momento di dire la verità a Zende poco prima che lui la baci e resterà spiazzato quando scoprirà che Paris sta frequentando Carter.

Sheila trema dopo i flash di Steffy Forrester

Occhio alle prossime puntate di Beautiful della settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio, perché Steffy inizierà a ricordare la notte della sparatoria proprio quando si trovava davanti Sheila, che irromperà a casa sua senza preavviso.

Sheila capirà che il tempo stringe e che deve trovare una soluzione per fare in modo che Steffy non possa incastrarla. Deciderà così di parlare con Deacon, comunicandogli di aver preso una decisione drastica per non finire dietro le sbarre.