L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riparte a settembre con la messa in onda delle nuove puntate che troveranno spazio nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, in queste settimane, gli attori sono ritornati sul set per girare le puntate inedite che andranno poi in onda nel corso della stagione 2023/2024.

Oltre al ritorno di alcune "vecchie glorie" della soap opera, ci sarà spazio anche per delle new entry che non passeranno affatto inosservate, come nel caso del giovane attore Danilo D'Agostino.

Previste varie new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 sono confermare nel corso della prossima stagione televisiva Rai, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Un appuntamento che si preannuncia atteso per i telespettatori della soap opera che attendono con trepidazione di vedere le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le sorprese non mancheranno: ci sarà spazio per il racconto delle vicende dei personaggi storici della soap, come nel caso di Vittorio Conti e della contessa Adelaide, entrambi ancora alla guida del Paradiso e costretti a fare i conti con l'arrivo della concorrenza, capitanata da Umberto e Tancredi.

Matteo Portelli nuovi ingresso ne Il Paradiso delle signore 8

Tuttavia, le prime anticipazioni sulla prossima stagione della soap opera di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di volti nuovi che entreranno in scena nel corso delle varie puntate previste durante l'arco della stagione 2023/2024.

È questo il caso del giovane Danilo D'Agostino, uno dei nuovi attori entrato a far parte del cast della soap opera campione di ascolti del pomeriggio.

A spoilerare il suo ingresso nel cast è stato lo stesso Danilo che, sul suo profilo Instagram, ha postato uno scatto del copione della puntata numero 25 della soap, che lo vedrà protagonista.

L'attore in questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore, vestirà i panni di Matteo Portelli e si ritroverà ad avere a che fare con Vittorio Conti e Roberto Landi.

Matteo potrebbe entrare a far parte del team del Paradiso delle signore

A questo punto, quindi, sembrerebbe abbastanza chiaro il fatto che Matteo possa far parte del team del grande magazzino milanese, vestendo i panni del nuovo contabile del negozio oppure del nuovo stilista.

Quale sarà il ruolo del giovane Danilo D'Agostino nel cast di questa ottava stagione della soap opera? Lo scopriremo da metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano di Rai 1.