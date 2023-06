Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori italiani avranno modo di vedere nel 2024 sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera segnalano che la città di Roma farà da cornice a degli importanti sviluppi amorosi per alcuni protagonisti, in occasione di una trasferta di lavoro della Forrester Creations. In particolare Thomas Forrester e Hope Logan si avvicineranno molto durante la presentazione della loro nuova collezione perla Hope for the future. Sempre nella capitale italiana Ridge, intanto, capirà di amare ancora Brooke i due avranno l'ennesimo ritorno di fiamma.

Beautiful, anticipazioni Usa: la collezione di Thomas e Hope è un successo

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse negli Stati Uniti da lunedì 19 a venerdì 23 giugno rivelano che la collezione di moda ideata da Thomas e Hope per la Hope for the future susciterà grande attenzione da parte dei media. L'enorme successo di critica e di pubblico rappresenterà una buona notizia per la Forrester Creations, ma indirettamente rischierà di distruggere il matrimonio di Liam (Scott Cliton). Hope infatti, dopo aver sognato di stare in intimità con Thomas, si avvicinerà molto a lui nel corso della presentazione della sfilata a Roma.

Tale avvicinamento desterà la preoccupazione di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la quale temerà che suo fratello torni a essere ossessionato dalla moglie di Liam.

Preoccupazioni che non sembreranno turbare Hope (Annika Noelle), la quale dimostrerà di fidarsi ciecamente di Thomas. I due infatti trascorreranno sempre più tempo insieme e alla fine la giovane cederà alla tentazione.

Ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke a Roma

Nelle puntate di Bold and Beautiful (che saranno trasmesse nella seconda parte del 2024 sui teleschermi di Canale 5), Carter aiuterà Ridge a fare luce sui propri sentimenti.

Un confronto che porterà lo stilista a capire di amare ancora profondamente Brooke (Katherine Kelly Lang). Pertanto, Forrester correrà per le strade di Roma dove raggiungerà l'amata alla presentazione della collezione Hope for the future. In questo frangente, i due si scambieranno un bacio appassionato per suggellare il ritorno di fiamma.

A quel punto Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke guarderanno con impazienza al loro futuro insieme, trascorrendo nel frattempo dei momenti emozionanti memorabili nella cornice di Roma.