Beautiful, Finn è vivo? La risposta è sì. Il marito di Steffy Forrester non ha perso la vita come tutti credono e tra qualche tempo ricomparirà nelle trame della soap opera su Canale 5. Il primo indizio che farà capire che Finn non è morto sarà l'omissione del suo funerale. In seguito, il ritorno di Li, la madre adottiva, sarà determinante per scoprire dove si trovi realmente il medico.

Beautiful Spoiler: Steffy disperata per la morte di Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful Li tornerà in città per andare a trovare Steffy, che nel frattempo sarà rientrata a casa con Kelly, provando a elaborare il suo dolore per la morte di Finn.

Le due avranno modo di parlare e la giovane Forrester resterà colpita dalla tranquillità di Li riguardo ciò che è successo al suo adorato figlio adottivo.

Li avrà modo di incontrare anche Sheila, che rimarrà spiazzata dalle sue parole: ''Mi sto prendendo cura di Finn''. Ma come è possibile se è stata dichiarata la morte? La verità è lontana da ogni immaginazione.

Che fine ha fatto Finn in Beautiful

I telespettatori che seguono la soap opera americana in onda su Canale 5 resteranno sorpresi da ciò che emergerà circa la morte di Finn. Ebbene, verrà a galla che, in realtà, i paramedici lo portarono via ancora vivo e che fu Li a prendersi cura di lui e cercare di salvarlo.

Finn si trova in una clinica di riabilitazione privata e segreta ed è curato amorevolmente dalla mamma adottiva Li.

Le sue condizioni sono ancora critiche, poiché è in coma indotto, viste le gravi ferite che si è procurato nella sparatoria facendo con il suo corpo da scudo a Steffy. La speranza è che si svegli presto e senza conseguenze, ma nemmeno un medico preparato come Li può sapere cosa accadrà. Quando tutto ciò verrà a galla?

Sheila incastrata da Steffy: anticipazioni italiane Beautiful

Ci vorrà ancora del tempo prima che si scopra che Finn è vivo. Gli spoiler delle nuove puntate italiane di Beautiful svelano che Steffy inizierà ad avere dei flash sulla notte al Giardino. La memoria tornerà pian piano e ciò spaventerà non poco Sheila, che prenderà una decisione drastica affinché non finisca dietro le sbarre.

Per fortuna Steffy recupererà completamente la memoria e ricorderà che Sheila ha sparato a lei e a Finn. A quel punto, il tenente Baker non perderà tempo a portarla in carcere. La furba Carter, tuttavia, troverà un modo per portare dalla sua parte un'ingenua guardia e ad aiutarla a evadere. Intanto, Steffy e tutta la sua famiglia, continueranno a credere che Finn sia morto, senza poter minimamente immaginare che si trovi molto più vicino di quanto pensino. Li si prenderà cura di lui, nella speranza che si possa risvegliare e che non riporti conseguenze dovute al trauma subito.