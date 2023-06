Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione 2023/2024. Le novità riguarderanno in primis la fascia del preserale, da svaria anni nelle mani de L'Eredità, lo storico quiz della rete ammiraglia tra i più longevi in assoluto della tv italiana.

Confermato, invece, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8: la soap proseguirà la regolare messa in onda in daytime ma non ci sarà nessuno sbarco in prima serata.

L'Ereditò slitta nella nuova programmazione Rai 2023/2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai 2023/2024 riguarda la messa in onda de L'Eredità nella fascia del preserale.

Il quiz non tornerà in onda da fine settembre/inizio ottobre come è successo nelle precedenti stagioni televisive ma quest'anno slitterà di un bel po' di mesi.

Le nuove puntate de L'Eredità andranno in onda solo a partire da gennaio 2024, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del preserale della rete ammiraglia e si andrà avanti fino al mese di giugno.

Da settembre a dicembre, invece, le redini del preserale continueranno ad essere nelle mani di Reazione a catena, il quiz condotto da Marco Liorni, tornato in onda in questi giorni.

Pino Insegno al timone de L'Eredità: cambio programmazione Rai

Tuttavia, il cambio programmazione non sarà l'unica novità della prossima stagione de L'Eredità, dato che il quiz cambierà anche conduttore.

Dopo cinque anni di successo, Flavio Insinna lascerà la conduzione del quiz: da gennaio, infatti, il testimone passerà nelle mani di Pino Insegno, new entry nel parterre di conduttori e volti Rai.

Quello con L'eredità, però, non sarà l'unico impegno della prossima stagione televisiva per Pino Insegno: il conduttore, infatti, da settembre riproporrà su Rai 2 il game show Mercante in fiera, la cui messa in onda è in programma nella fascia del preserale.

Il Paradiso delle signore non è previsto di sera nella programmazione Rai 2023/2024

Al pomeriggio, invece, spazio al ritorno de Il Paradiso delle Signore 8 a partire dal prossimo settembre. La soap opera con Vanessa Gravina riprenderà la consueta programmazione pomeridiana, prendendo il posto della soap spagnola Sei Sorelle.

L'appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17 circa e sarà l'unico previsto nel corso della stagione 2023/2024.

La soap opera, infatti, non troverà ulteriore spazio nella fascia del prime time: per Il Paradiso delle signore 8 non sono previsti sbarchi nella fascia serale, così come si era vociferato nei mesi scorsi in merito al futuro della fortunata soap che, lo scorso anno, ha appassionato una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori in daytime.