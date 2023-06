Cambio programmazione sulle reti Rai a partire da settembre 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno della soap opera Il Paradiso delle Signore 8 con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Nel preserale, invece, variazioni di palinsesto riguardanti l'appuntamento con L'Eredità, il quiz che tutti i giorni tiene compagnia ad una media di quasi quattro milioni di fedelissimi spettatori.

Reazione a catena toglie spazio a L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai prevede che da settembre non ci sarà subito spazio per il ritorno de L'Eredità.

Il quiz a premi condotto attualmente da Flavio Insinna, saluterà il pubblico domenica 18 giugno con la messa in onda dell'ultima puntata di questa edizione.

Tuttavia, per la nuova stagione televisiva 2023/2024 non ci sarà spazio subito per il ritorno del quiz nella fascia del preserale di Rai 1.

Le nuove puntate de L'Eredità non andranno in onda da settembre in poi, dato che la Rai ha scelto di puntare su Reazione a catena, il game show estivo condotto da Marco Liorni che in questi anni ha saputo dominare la fascia del preserale estivo.

L'Eredità slitta e viene ridotto: cambio programmazione Rai settembre 2023

Di conseguenza, dal 19 giugno e fino al 31 dicembre 2023, ci sarà spazio per la nuova edizione di Reazione a catena e solo dal 1° gennaio 2024, partirà nuovamente L'Eredità nella fascia del preserale.

Il game show, quindi, verrà notevolmente ridotto nel palinsesto di Rai 1 e la sua durata sarà di sei mesi totali, al pari di Reazione a catena condotto da Marco Liorni.

Un'altra novità per L'Eredità potrebbe riguardare la conduzione: dal prossimo anno, al posto di Flavio Insinna, dovrebbe arrivare la new entry Pino Insegno, che in passato ha già condotto diverse edizioni di Reazione a catena.

Il Paradiso delle signore 8 non slitta nella programmazione Rai di settembre

E poi ancora, il cambio programmazione riguarderà anche la prima parte del pomeriggio feriale di Rai 1, dove non ci sarà più posto per Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Un cambiamento che aveva fatto "tremare" i fan de Il Paradiso delle signore, dato che si era parlato anche di un possibile slittamento della soap opera con Vanessa Gravina.

Alla fine, però, non sarà così: la soap pomeridiana ambientata nel grande magazzino milanese non subirà alcun tipo i variazione nel palinsesto di Rai 1.

La messa in onda delle nuove puntate che andranno a comporre l'ottava serie, è confermata nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, per tutta la durata della nuova stagione tv 2023/2024.