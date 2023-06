La coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe arrivata al capolinea. Dopo lo sfogo dell'influencer salernitana, è arrivata la versione del conduttore radiofonico. Su Instagram ha spiegato di avere deciso di non comparire più sui social con la fidanzata, perché quest'ultima non sarebbe in grado di distinguere il mondo social dalla vita reale.

Lo sfogo di Antonella

Venerdì 23 giugno, Antonella Fiordelisi ha postato su Twitter alcuni sfoghi legati alla situazione con Edoardo Donnamaria: l'influencer si è lamentata del fatto che il fidanzato non volesse più condividere contenuti di coppia sui social.

Il giorno seguente, Fiordelisi si è mostrata su Instagram in lacrime: "Non sto bene. Non ce la faccio più, Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere che non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male".

Infine ha chiesto ai suoi fan di non farle domande su Edoardo, poiché il momento è difficile.

Le parole di Edoardo Donnamaria

In seguito allo sfogo di Antonella, è arrivato anche quello di Edoardo Donnamaria. In una storia su Instagram ha scritto: "Mi dispiace per come siano andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte". A detta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, la fidanzata avrebbe un rapporto tossico con i social al punto da non essere in grado da distinguerli con la vita reale: "Le continue reazioni fuori luogo sono l'esempio lampante".

Successivamente ha spiegato che non rivelerà cos'è accaduto in privato, poiché non è nella sua indole gettare fango sulle persone a cui tiene. Donnamaria ha rivelato che in questo momento Antonella sta male e ha bisogno di avere al suo fianco persone che sappiano darle dei buoni consigli.

Nella parte finale Edoardo ha chiesto a tutti di non puntare il dito contro o sparare sentenze, poiché dietro dei personaggi pubblici ci sono delle persone che hanno dei sentimenti reali: "Io speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io".

Alessandro Rosica: 'Ritengo terminata la storia fra Antonella ed Edoardo'

Poco prima delle parole di Edoardo Donnamaria, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica su Twitter aveva annunciato la rottura: "Ritengo terminata la storia tra Antonella e Edoardo.

Non li vediamo più felici, anzi, sono sempre più insoddisfatti". Il diretto interessato si è era detta dispiaciuto per l'epilogo dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan della coppia). Infine aveva spiegato di essere a conoscenza dei motivi dell'addio, ma per rispetto di entrambi aveva preferito non rivelare ulteriori dettagli.