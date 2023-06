Cambio programmazione sulle reti Rai durante il mese di settembre. Le novità riguarderanno sia la fascia del pomeriggio che quella del prime time, dove ci saranno un po' di cambiamenti e novità.

Spazio in primis al ritorno de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano con le nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione.

In prime time, invece, slitterà il ritorno in video di Stefano De Martino, ormai diventato il mattatore della seconda rete della tv di Stato.

Sei Sorelle sospesa in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre prevede uno stop per Sei sorelle nella fascia del pomeriggio.

La soap opera spagnola che, in queste settimane estive sta registrando una media di quasi 900 mila spettatori al giorno, non proseguirà la regolare messa in onda nella fascia del pomeriggio autunnale.

La Rai, infatti, si priverà delle restanti puntate di Sei Sorelle nella fascia del daytime pomeridiano per lasciare spazio al ritorno della soap titolare: trattasi de Il Paradiso delle Signore.

Le nuove puntate della serie ambientata nel celebre grande magazzino milanese andranno in onda da metà settembre in poi e terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Stefano De Martino in pausa: cambio programmazione Rai settembre

E poi ancora, in prime time, è previsto un cambio programmazione per Stefano De Martino, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ormai diventato uno dei volti di punta della seconda rete Rai.

L'appuntamento con Stasera tutto è possibile, il varietà che lo scorso anno ha registrato una media di oltre un milione e mezzo di spettatori e picchi del 12% di share, non tornerà in onda da settembre e in generale durante la stagione autunnale.

Le nuove puntate dello show sono previste su Rai 2 nel corso del 2024, probabilmente da febbraio, al termine del Festival di Sanremo.

Carlo Conti confermato su Rai 1 nella programmazione di settembre

Situazione diversa, invece, per Carlo Conti confermatissimo nella prima serata della rete ammiraglia Rai a partire da metà settembre, con la nuova edizione di Tale e Quale Show.

In queste settimane si stanno svolgendo i casting che porteranno alla scelta del nuovo cast di concorrenti famosi che si metteranno in gioco quest'anno nello show delle imitazioni.

Confermata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

In access prime time, invece, tornerà Amadeus: il conduttore sarà al timone di una nuova edizione di Affari Tuoi, lo storico game show dei pacchi che quest'anno ha registrato risultati d'ascolto eccellenti.