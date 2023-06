Terra Amara continua ad andare in onda con importanti novità anche venerdì 30 giugno. Al centro dei riflettori ci sarà la preoccupazione per le sorti di Zuleyha, in gravi condizioni dopo essere stata colpita da Mujgan. Tutti continueranno a pensare che si sia trattato di un tentato suicidio e nessuno sospetterà della dottoressa. Al suo risveglio Zuleyha rivedrà Mujgan pronta a negare ogni sua responsabilità, fingendosi sorpresa per le accuse di tentato omicidio della sua rivale.

Demir, invece, sarà sinceramente pentito di tutto il male fatto a sua moglie e le chiederà perdono in lacrime.

Anticipazioni Terra amara: il risveglio di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 30 giugno raccontano che le condizioni di salute di Zuleyha faranno preoccupare e riflettere i suoi cari. Nessuno sospetterà che a sparare sia stata Mujgan e tutti saranno convinti che la donna abbia tentato di togliersi la vita a causa delle umiliazioni di Demir. Dopo diversi giorni di terapia intensiva, Zuleyha riaprirà gli occhi e troverà suo marito in lacrime.

Yaman chiederà perdono a sua moglie per tutto il male fatto e alluderà al suo tentato suicidio. In quel momento Zuleyha realizzerà che nessuno sa quello che è realmente accaduto del bosco. "Perdonami per quello che ti ho fatto soffrire. Hai rischiato la vita per quello che ti ho fatto, non succederà mai più", dirà Demir promettendole che presto rivedrà i suoi bambini.

Zuleyha non riuscirà a dire che Mujgan ha tentato di toglierle la vita tendendole una trappola.

Anticipazioni puntata di venerdì 30 giugno: Mujgan si fingerà sorpresa e negherà ogni accusa

La puntata di Terra amara in onda venerdì 30 giugno vedrà al centro delle scene il risveglio di Zuleyha che si ritroverà faccia a faccia con Mujgan, pronta a portare avanti il suo piano.

La signora Altun dirà alla sua rivale di ricordare perfettamente quello che è accaduto nel bosco, ma la dottoressa fingerà di non capire. Mujgan si dirà sorpresa dalle accuse di Zuleyha e insisterà sul tentato suicidio. In un aspro confronto con la dottoressa, la moglie di Demir prometterà che presto si vendicherà di lei e non avrà nessuna pietà.

"Sarò il tuo peggior incubo, ti distruggerò", avvertirà Zuleyha, ma Mujgan non sembrerà affatto spaventata dalle sue minacce.

Per il momento Zuleyha non parlerà con nessuno dell'aggressione subita nel bosco

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che venerdì 30 giugno Zuleyha sarà agguerrita contro Mujgan, ma lei non si preoccuperà. La dottoressa saprà bene che non ci sono prove contro di lei e ad appoggiarla avrà come sempre la zia Behice che sarà pronta a negare ogni eventuale accusa. Le due donne riusciranno a farla franca anche questa volta? Dando uno sguardo alle anticipazioni, pare proprio di sì.