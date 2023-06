Cambio programmazione per Terra Amara nel palinsesto pomeridiano di mercoledì 14 giugno 2023. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio, in grado di appassiona una fetta sempre più vasta ed estesa di spettatori, subirà l'ennesima variazione di palinsesto dopo la morte di Berlusconi.

Il motivo di questa variazione sarà legato alla cerimonia religiosa dedicata ai funerali di Silvio Berlusconi che, mercoledì pomeriggio, troveranno spazio sulle varie reti del gruppo Mediaset.

Terra amara, cancellata la puntata del 14 giugno: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, la giornata di mercoledì 14 giugno sarà quella in cui si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini: l'inizio è fissato alle ore 15:00 presso il Duomo di Milano.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva sulle varie reti della televisione commerciale fondata da Berlusconi e, ovviamente, questo comporterà una variazione di programmazione in daytime.

L'appuntamento con Terra amara, infatti, non sarà trasmesso nel pomeriggio del 14 giugno: la soap opera turca, dopo essere saltata questo lunedì pomeriggio, non sarà in onda neppure mercoledì.

La soap opera Terra amara si ferma il 14 giugno per i funerali di Berlusconi

Per tutta la giornata del 14 giugno ci sarà spazio per degli speciali incentrati sul ricordo di Silvio Berlusconi, fino ad arrivare alla messa in onda della cerimonia funebre prevista dalle 15 in poi presso il Duomo di Milano.

Di conseguenza, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà degli stravolgimenti e questo mercoledì pomeriggio, a farne le spese, saranno gli appuntamenti con le soap del pomeriggio tra cui Terra Amara, La Promessa e Beautiful.

Quando torneranno in onda su Canale 5 in prima visione assoluta? Non si esclude che, il palinsesto di Canale 5, possa tornare alla normalità a partire da giovedì 15 giugno.

Zuleyha rischia la vita: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate turche di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà in serio pericolo di vita dopo che Behice si presenterà in ospedale dove è ricoverata da giorni.

La zia di Mujgan, senza farsi troppi scrupoli e problemi, deciderà di prendersi la sua vendetta contro la donna e cercherà in tutti i modi di toglierle la vita.

Per fortuna, però, Zuleyha riuscirà a salvarsi in tempo e in questo modo eviterà il peggio, mentre la perfida Behice si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce misteriosamente.