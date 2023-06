Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 19 al 23 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina, furiosa con Roberto, deciderà di allearsi con Alberto per mettere fine al suo matrimonio. Samuel si renderà conto che Speranza non è la donna per lui, mentre Viola confiderà le titubanze sul suo rapporto coniugale a Filippo. Il rapporto tra Clara ed Eduardo diventerà sempre più profondo, tanto da spingere Rosa a sognare una vita diversa proprio come quella della sua amica.

La vendetta di Marina

Dopo quanto accaduto con Marina, Roberto Ferri comincerà a infierire contro di lei con tutta la sua rabbia e farà emergere le fragilità della donna. Rosa, infelice e insoddisfatta della sua vita, si confiderà con Giulia e le racconterà tutte le sue frustrazioni. Nunzio e Rossella invece, dopo il bacio, decideranno di tornare normalmente alle loro vite, ma per entrambi arriverà il momento di capire realmente cosa provino. Eduardo farà ottenere a Clara l'opportunità di poter fare un colloquio di lavoro in un prestigioso ristorante e il suo gesto entusiasmerà la donna, ignara della dura reazione che avrà Alberto Palladini. Per questo motivo Curcio deciderà di rinunciare al nuovo incarico ottenuto provocando un eccesso di rabbia in Eduardo nei confronti di Alberto.

Le provocazioni di Micaela

Samuel, dopo le continue provocazioni di Micaela, comincerà a sognare una vita del tutto diversa da quella che sta vivendo e inizierà a capire che forse Speranza non è la donna della sua vita. Anche Cirillo, sempre più vicina al ragazzo, si convincerà di essere innamorata di lui. Serena e Filippo, invece, cercheranno di placare il clima di guerra venutosi a creare tra Roberto e Marina, ma con scarsi risultati.

La donna, pur di vendicarsi del marito chiamerà il suo storico nemico per farsi difendere, Alberto Palladini. Roberto, nonostante il clima burrascoso con Marina, deciderà comunque di partire per raggiungere Lara in vacanza con suo figlio, ma una volta tornato a Napoli, e pronto a iniziare la battaglia legale contro la moglie, Roberto si lascerà sopraffare dal desiderio che lo lega a Marina.

Rosa invece, dopo aver osservato il rapporto tra Clara e il fratello, comincerà a sognare anche lei una vita diversa da quella che conduce. Viola Bruni, ancora molto confusa sui suoi sentimenti, confiderà a Filippo tutte le perplessità legate al rapporto con Eugenio, mentre Mariella si convincerà che Bufalotto sia in realtà Michele Saviani.