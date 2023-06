Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono stati protagonisti di una Live su Twitch. La coppia, tra i vari argomenti affrontati, ha ricordato i momenti in cui è avvenuto il primo incontro all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. In particolare, l'imprenditore di Verona ha spiegato che all'inizio non nutriva una particolare simpatia verso la nuova coinquilina, mentre ora pensa alla convivenza.

L'aneddoto di Dal Moro

Terminata la breve esperienza a Supervivientes (Isola dei Famosi in versione iberica), Oriana Marzoli è tornata a casa del suo fidanzato Daniele Dal Moro.

Per l'occasione la coppia ha deciso di effettuare una live su Twitch con i propri fan.

Durante la chiacchierata, i due fidanzati hanno risposto ad alcune curiosità. Per esempio Daniele ha rivelato un aneddoto sull'attuale fidanzata: "Ti odiavo e ora ce l'ho in casa. Chi l'avrebbe detto...". Per tutto il tempo i due giovani si sono scambiati baci e abbracci ed entrambi hanno riferito di non avere mai mentito all'interno della casa di Cinecittà: Oriana ha spiegato che quando discuteva con Daniele era tutto vero e le stesse cose avvengono anche lontano dai riflettori. Nel dettaglio, non mancano le discussioni ma poi finiscono sempre per fare la pace. La stessa influencer venezuelana ha definito il suo amore con Dal Moro "folle".

Il dettaglio intimo della coppia

Tra le varie domande ricevute dai fan, un utente ha chiesto a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli come procede nella sfera intima. Dopo un primo momento di imbarazzo, l'imprenditore ha utilizzato una metafora: "Diciamo che Bebè ha una autonomia di 300 km, ai 400 non ci arriviamo, altrimenti roviniamo il motore.

Vero? La Reina".

Il dettaglio, non è passato inosservato ai fan perché all'interno del Grande Fratello Vip 7 spesso Oriana lamentava di non ricevere molte attenzioni da Daniele. Lontano dai riflettori invece, non c'è alcun problema legato alla sfera intima. Dal Moro in più occasioni ha ribadito che non voleva spingersi oltre davanti alle telecamere.

La reazione di alcuni utenti del web

La live di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è stata commentata da moltissimi fan degli "Oriele". Su Twitter, un utente ha ammesso di essersi emozionato. Un altro fan invece si è detto felice di avere assistito alla live dei suoi beniamini. Un utente ha detto di aver visto la coppia molto complice e affiatata, nonostante il momento di crisi che c'è stato nelle precedenti settimane. A proposito di momento "difficile" un fan ha spiegato che anche se ne dicevano di tutti i colori, si vedeva che c'era un forte sentimento. Infine, c'è anche chi ha fatto un plauso a Daniele per la dolcezza dimostrata nei confronti di Oriana, visto che ha sempre avuto ragazzi che entravano in competizione con lei.