Emergono dei retroscena sulla nuova stagione di Temptation Island, il Reality Show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, in programma dal 26 giugno in prime time su Canale 5.

A quanto pare i vari protagonisti di Temptation Island percepirebbero un compenso per la permanenza all'interno del villaggio delle tentazioni, che arriverebbe a sfiorare anche la soglia dei 3.000 euro.

Il retroscena sulle coppie di Temptation Island 2023

La messa in onda di Temptation Island 2023 è confermata dal 26 giugno, quando su Canale 5 andrà in onda la prima puntata.

Sette le coppie che quest'anno sono state scelte per mettersi alla prova e testare la validità del loro sentimento, per cercare di capire se quello che provano è vero amore oppure no.

In attesa di vederle all'opera nel corso delle sei puntate previste nel prime time di Canale 5, emergono dei retroscena su quanto succederebbe dietro le quinte dello show Mediaset.

A quanto pare i vari protagonisti del reality show prodotto da Maria De Filippi percepirebbero un compenso fisso per la loro permanenza nel villaggio delle tentazioni.

Quanto prenderebbero le coppie di Temptation Island: svelato il compenso

È questa l'indiscrezione emersa sulle pagine di Dagospia, dove è stato svelato il cachet per percepirebbero i protagonisti.

Ciascuna delle 7 coppie in gara quest'anno riceverebbe dalla produzione un compenso che si aggirerebbe tra i 1.800 e 2.600 euro per passare 21 giorni all'interno del lussuoso resort che si trova in Sardegna.

Insomma, i concorrenti in gara non si metterebbero alla prova "gratuitamente", ma si porterebbero a casa comunque un compenso per affrontare la fatidica sfida delle tentazioni in televisione.

Oltre ai soldi i vari protagonisti del reality show hano anche l'opportunità di godere della vasta popolarità che il reality show di Canale 5 dà, soprattutto dal punto di vista social con un sonoro incremento del numero di follower.

Svelato il compenso di Filippo Bisciglia: ecco quanto prenderebbe per Temptation Island

Restando sul tema compensi di questa nuova edizione di Temptation Island 2023, è stata svelata anche la cifra che percepirebbe il padrone di casa Filippo Bisciglia.

Lo storico conduttore del reality show Mediaset, al termine del mese di permanenza in Sardegna, si porterebbe a casa un cachet che si aggirerebbe sui 50.000 euro netti e anche nel suo caso la presenza in uno dei programmi più seguiti del prime time estivo gli permette di accrescere la popolarità sui vari canali social.