Sembrano lontanissimi i tempi in cui Emma Marrone cantava 'Bella senz'anima' ad Amici dedicandola a Stefano e Belen: in quel frangente la cantante scelse la musica per commentare il tradimento che aveva scoperto tramite i giornali di Gossip. Oggi, a distanza di più di 10 anni, i tre protagonisti di quella storia si mostrano affiatati e complici sia davanti alle telecamere che nella vita quotidiana: i giornalisti sostengono che tra la salentina e l'argentina sia nata un'amicizia molto stretta.

Aggiornamenti sul privato di Emma

A neppure 24 ore dalla diffusione del rumor sulla "maretta" che ci sarebbe tra lei e Stefano, Emma Marrone ha smentito tutto con un video che ha fatto il giro della rete.

"Non c'è nessun gelo e io non sono scappata, non lo faccio mai. Non potrei scappare da una persona alla quale voglio un mondo di bene", ha precisato la pugliese su Instagram.

Il mancato saluto tra i due ex allo stadio Diego Armando Maradona (dove lei era ospite e lui conduceva l'evento per il terzo scudetto del Napoli), dunque, non nascondeva alcun astio: "Avevo le cuffie e non lo sentivo parlare, state sereni perché è tutto ok".

Anche De Martino si è esposto per ribadire l'affetto che prova per l'ex fidanzata: "Ti voglio bene", ha scritto il presentatore sui social network.

L'incontro tra Emma e la coppia al ristorante

Il giorno dopo aver festeggiato la squadra del Napoli, Emma ha posato con Belen e Stefano al ristorante: come documenta una foto scattata da una fan, i tre hanno pranzato insieme e hanno accettato di farsi immortalare abbracciati e sorridenti.

Anche se è stata tradita davanti a tutti (De Martino e Rodriguez si sono innamorati dietro le quinte di un serale di Amici al quale partecipava anche Marrone, al tempo fidanzata del conduttore Rai), con il tempo la salentina ha messo da parte l'astio e ha deciso di ricostruire un rapporto sia con l'ex compagno che con la donna che gliel'ha portato via più di 10 anni fa.

A riprova del fatto che tra i tre protagonisti di questa storia c'è un legame affettuoso, è arrivato il racconto di alcuni giornalisti su quello che farebbero la soubrette e l'artista di Aradeo lontano dai riflettori.

Il racconto sulla nuova vita di Emma

The Pipol Gossip, infatti, il 7 giugno fa sapere che Emma e Belen sarebbero sempre più vicine anche nella vita di tutti i giorni e non solo nelle occasioni mondane nelle quali si sono incontrate.

"Le due sono grandi amiche, si scambiano messaggi e consigli", si legge sui social network sulle donne che rappresentano il passato e il presente amoroso di Stefano De Martino.

Marrone e Rodriguez si sono riviste per la prima volta in tv qualche settimana fa: l'ultima puntata stagionale de Le iene, infatti, è stata l'occasione giusta per la reunion che fan e curiosi aspettavano da tantissimo tempo.

Quella sera Emma ha affiancato Belen alla conduzione ed è stata soccorsa immediatamente da quest'ultima quando è inciampata sui tacchi durante l'esibizione sulle note di 'Mezzo mondo'.

Per quanto riguarda il privato dell'artista che è stata lanciata da Amici più di 12 anni fa, non si sa nulla da un bel po': fatta eccezione per qualche breve relazione con personaggi più o meno conosciuti (Marco Bocci e Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco), la salentina non si è mai fatta vedere in dolce compagnia e nelle interviste dice di essere single e ancora alla ricerca della persona giusta.

Stefano e Belen, invece, sono tornati insieme da circa un anno e, nonostante i rumor che li vorrebbero spesso in crisi, continuano ad essere una famiglia unita e allargata: oltre a Santiago, i due vivono anche con Luna Marì (la bimba che la soubrette ha avuto da Antonino Spinalbese).