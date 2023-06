Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. La coppia ha così rilasciato un'intervista al magazine Chi - in edicola mercoledì 7 giugno - in cui ha spiegato i motivi della crisi e perché i due si siano dati una seconda chance.

Le parole di Oriana

A sole due settimana di distanza dalla rottura, Oriana e Daniele si sono dunque chiariti tornando insieme: "Abbiamo cercato un punto di incontro. Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato da altre cose e non vuole passare il tempo a discutere. Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me.

Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose. Avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano, con calma, senza estremizzare. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra".

I due innamorati hanno anche fatto una piccola confessione hot: "I rapporti intimi non sono mai mancati, non abbiamo mai avuto problemi al riguardo".

I motivi della crisi

A far nascere la crisi era stata una segnalazione riportata da alcune fan, stando alle quali Daniele avrebbe iniziato a seguire via social una ragazza ignota.

La cosa ha molto infastidito Oriana che ha poi tenuto a spiegarne il perchè: "Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque".

Successivamente la 31enne ha compreso che alcuni movimenti social di Dal Moro sono stati compiuti solamente per farla ingelosire.

Marzoli si era così ripromessa di non cercare più Daniele, ma il sentimento che prova per lui l'ha infine condotta a mettere da parte l'orgoglio per riappacificarsi con lui.

Oriana e Daniele non saranno a Temptation Island

Durante le tante incomprensioni avute, Oriana Marzoli e Daniele se ne sono detti di tutti i colori via social.

Secondo alcuni utenti, la coppia avrebbe addirittura finto di avere una crisi per poter partecipare a Temptation Island.

Nell'intervista la 31enne ha deciso di fare chiarezza anche su un'eventuale partecipazione al docu-reality: "Se saremo a Temptation Island? No, non mi ha chiamata nessuno". Gli "Oriele" hanno deciso in definitiva di darsi una seconda chance solo ed esclusivamente perché entrambi nutrono un forte sentimento l'uno per l'altro.