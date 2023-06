Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 6 giugno su Canale 5, il giudice ordinerà di processare Zuleyha con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di suo marito. Intanto, Saniye chiederà aiuto a Naciye per il debito di Gaffur con Hatip. Così, la moglie del signor Aga deciderà di aiutare la domestica della famiglia Yaman. Successivamente, Hatip verrà a conoscenza dell'aiuto di Naciye alla signora Taskin e andrà da Sermin per sfogare la sua rabbia, ma troverà un ospite indesiderato a casa della donna. Infine, Zuleyha inizierà a subire angherie da parte delle altre detenute del carcere [VIDEO], mentre Demir continuerà a lottare tra la vita e la morte.

Zuleyha viene processata per tentato omicidio

Nella prima parte della puntata di Bir Zamanlar Cukurova, Julide presenterà alla corte il capo d'accusa contro la moglie di Demir per lesioni personali accidentali, ma il giudice riterrà opportuno rifiutare la proposta del procuratore ordinando che la signorina Altun venga processata, invece, per tentato omicidio. Tuttavia, Julide garantirà ad Yilmaz che, finché Demir rimarrà in vita, farà il possibile per scontare la pena di Zuleyha. Nel frattempo, quest'ultima, subirà diverse angherie da parte delle altre compagne di cella.

Naciye aiuta Saniye ad estinguere il debito di Gaffur

Successivamente, Saniye chiederà alla moglie del presidente delle Camere di commercio di intercedere per lei per quanto riguarda il debito di Gaffur.

Così, Naciye, indignata dal comportamento del marito, ruberà le chiavi della cassaforte consegnando alla signora Taskin non solo le cambiali firmate dal capomastro di villa Yaman, ma restituendo anche i soldi finora saldati. Quando Hatip scoprirà cosa ha combinato sua moglie, andrà su tutte le furie correndo a casa di Sermin per sfogare la sua ira, ma finendo per trovare Fusun.

A questo punto, l'uomo sarà costretto ad inventare una scusa per giustificare l'inaspettata visita alla cugina di Demir.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda lunedì 5 giugno, Cetin, con l'aiuto di Gaffur, si vendica degli uomini che l'hanno ferito durante la rissa.

Intanto, Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan ritenendola l'unica responsabile dell'arresto di Zuleyha e di tutto il dolore che la donna sta provando lontana dai propri figli. Infatti, secondo il signor Akkaya, è stata propria la dottoressa Hekimoglu a spingere, con le sue azioni colme di gelosia, la signorina Altun a commettere un tentato omicidio. Infine, Hunkar si pente per aver fatto del male a sua nuora in questi anni e per averla costretta a sposare suo figlio sotto ricatto.