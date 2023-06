Il cantante Fedez ha sempre amato molto i tatuaggi. Dopo averne dedicato uno al figlio Leone, il marito di Chiara Ferragni ha scelto di immortalare anche la secondogenita Vittoria in un nuovo tattoo che si è fatto nelle ultime ore sulla gamba e che ha prontamente mostrato sui social. Il disegno, preso da una vecchia immagine della piccola, mostra la bimba con il volto triste e imbronciato. Nella didascalia della foto che mostra il risultato dell’ultima sessione dal tatuatore Gabriele Anakin, l’artista ha ironicamente invitato ogni suo follower a trovarsi qualcuno che lo guardi con lo stesso amore dimostrato da Vittoria, per poterselo far incidere sul corpo.

Ad accompagnare il post anche la foto originale che ha ispirato il tatuaggio, scattata da Fedez quando la bambina era più piccola. Tuttavia molti dei fan non hanno apprezzato il risultato, che avrebbe imbruttito notevolmente l’aspetto della figlia del cantante, tanto che quest’ultimo ha sentito il bisogno di intervenire di nuovo per chiarire: “L’ho voluto io così”.

Le critiche al nuovo tattoo di Fedez che ritrae la figlia Vittoria

Subito dopo la pubblicazione dell’immagine del nuovo tatuaggio, avvenuta nel pomeriggio di sabato 17 giugno, sono piovute le critiche dei followers. In molti hanno rimproverato Fedez per aver scelto di tatuarsi proprio quell’espressione della figlia, che non renderebbe giustizia alla sua bellezza.

In diversi, inoltre, sono arrivati a insultare pesantemente il tatuatore, giudicando pessimo il suo ultimo lavoro. “Fossi in te lo denuncerei”, ha suggerito qualcuno al cantante, aggiungendo che non avrebbe reso giustizia a una bambina così graziosa come Vittoria. Qualcun altro che non ha apprezzato il risultato finale è arrivato a citare la famosa battuta di Tre uomini e una gamba: “Il mio falegname con 5mila lire lo faceva meglio”.

Fedez si è trovato costretto a intervenire per difendere il tatuaggio

Sommerso dalle critiche, Fedez ha scelto di intervenire con delle nuove storie per calmare i suoi seguaci sui social: “Amici non siate cattivi”, ha esordito, spiegando di aver voluto lui che il tatuaggio fosse così, scegliendo quella foto stramba perfettamente riprodotta nel disegno, a suo giudizio bello perché rappresenta la vera Vittoria.

Infatti nei nuovi video che ha pubblicato, il cantante – dopo averlo mostrato ancora una volta – ha spiegato con una certa ironia che, anche se non rispecchia la bellezza della figlia, quel tattoo è riuscito a catturarne perfettamente l’anima.

Fedez in questi giorni si divide tra il lancio della nuova canzone e la registrazione delle audizioni di X Factor

Nonostante i tanti impegni di questi giorni, Fedez ha trovato il tempo di dedicarsi al nuovo tatuaggio. Infatti l'artista è preso dal lancio del nuovo “tormentone” estivo Disco Paradise, realizzato insieme ad Annalisa e agli Articolo 31. Inoltre per l’ennesima volta è stato scelto tra i giudici di X Factor, il talent show musicale che quest’anno vede la riconferma di Dargen D’Amico e Ambra Angioini e il ritorno del coach più vincente della storia della trasmissione, Morgan, che è stato in grado in passato di far arrivare primi tanti cantanti appartenenti alla sua squadra.

Mentre si registrano le audizioni della gara canora, che tornerà in onda il prossimo autunno, il gossip si concentra sul rapporto che si instaurerà tra Fedez e Morgan, viste le tante discussioni del passato. In un’altra storia pubblicata sui social, nella quale si sono mostrati insieme, il rapper ha promesso che non litigherà più con il giudice rivale. Ma a quel punto è intervenuto scherzando lo stesso Morgan, per limitare il tempo di tregua tra i due esclusivamente “alle prossime sei ore”.