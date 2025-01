Nelle prossime ore, in ritardo rispetto al solito, il direttore artistico Carlo Conti renderà ufficiali i nomi dei personaggi che lo affiancheranno alla conduzione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo: secondo le ultime indiscrezioni tra i tanti volti celebri che saliranno sul palco dell’Ariston ci saranno anche due componenti della giuria di Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Per FQ Magazine, questi due nomi si aggiungerebbero a quelli che già circolano da alcuni giorni: come anticipato, Sanremo 2025 dovrebbe vedere il ritorno di Geppi Cucciari, già ospite nella serata finale del festival del 2012, allora condotto da Gianni Morandi.

Insieme a lei dovrebbero essere presenti, con vari ruoli, anche diversi da quelli di semplici conduttori, le attrici Serena Rossi e Luisa Ranieri, Mahmood – già vincitore nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi, presentata in coppia con Blanco – e la comica Katia Follesa.

Scendono le probabilità di Annalisa presentatrice a Sanremo, i dubbi per Katia Follesa

Sempre secondo l’articolo del magazine del Fatto Quotidiano, nelle ultime ore sarebbero in discesa le possibilità di vedere Annalisa come conduttrice, anche se la cantante potrebbe sempre essere ospite di qualche big in gara nella serata dei duetti. Si sarebbero invece risolti i problemi contrattuali legati ai compensi che secondo altre indiscrezioni avrebbero fatto sorgere dei dubbi nei vertici Rai relativamente alla presenza al festival di Katia Follesa.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, ci potrebbero essere altre sorprese in arrivo: alcuni nomi sarebbero stati tenuti segreti per creare scalpore al momento dell’annuncio ufficiale dei conduttori di Sanremo. Di certo, nei giorni scorsi, insieme a quello di Mahmood, era comparso un altro ex vincitore del festival, Damiano David: infatti, anche il frontman dei Maneskin potrebbe affiancare Carlo Conti nell’inedita veste di presentatore.

Selvaggia Lucarelli confermata nel cast del Dopofestival

Da settimane conosciamo il nome di colui che affiancherà Carlo Conti nella serata finale del festival: Alessandro Cattelan, che sarà impegnato nei giorni precedenti in un Dopofestival scoppiettante, vista anche l’ormai confermata presenza a Sanremo di Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista.

Sembra invece incerto l’invito a Giulia De Lellis: l’influencer era stata inizialmente indicata tra gli ospiti fissi, con il compito di commentare i look di tutti i protagonisti del festival. Tuttavia, il suo legame sentimentale con Tony Effe, in gara quest’anno, avrebbe spinto i dirigenti Rai a escluderla dal cast abituale della trasmissione, facendola intervenire solo in una puntata.

Gli ospiti sportivi e musicali che potrebbero salire sul palco dell’Ariston

In queste ore si sta definendo anche il cast dei personaggi che potrebbero essere invitati come ospiti a Sanremo: è sicuro che non ci sarà Jannik Sinner, che ha ribadito più volte di non essere interessato a partecipare alla kermesse, ma altri campioni dello sport come la sciatrice Sofia Goggia o il prossimo pilota della Ferrari Lewis Hamilton potrebbero apparire durante una delle serate, così come il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, recentemente colpito da un grave malore mentre era in campo.

Non dovrebbero mancare anche gli ospiti musicali non in gara: per ora sono stati fatti i nomi di alcuni grandi cantanti italiani come Jovanotti, Ligabue e Zucchero. A questi vanno aggiunti i tanti interpreti che si aggiungeranno nella serata dei duetti del venerdì, che quest’anno prevede anche la possibilità per i big in gara di esibirsi insieme. Tuttavia, una lista più dettagliata potrà essere compilata solamente nelle prossime settimane.