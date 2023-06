Con un'intervista al settimanale Chi che sarà pubblicata il 7 giugno, la coppia più discussa del GF Vip 7 ha ufficializzato il ritorno di fiamma che già si vociferava da giorni. Oriana ha raccontato di aver sorpreso Daniele presentandosi sotto casa sua a Verona, lui ha confermato il riavvicinamento ma ha chiarito che ancora non è sicuro che Marzoli sia la persona giusta. Alessandro Rosica, infatti, sostiene che i due si sarebbero posti dei limiti nel rapporto, in primis quello di non frequentare più né Antonino né Antonella.

I fan del GF Vip erano certi del ritorno di fiamma in corso tra Daniele e Oriana, e in queste ore sono stati proprio i diretti interessati a confermarlo.

I profili social del settimanale Chi hanno pubblicato alcuni stralci dell'intervista che la coppia ha rilasciato dopo essersi ritrovata, una serie di dichiarazioni che hanno fatto gioire gli "Oriele".

L'influencer venezuelana ha raccontato così il riavvicinamento a Dal Moro: "Tornando da Madrid, gli ho scritto. Rientrata in Italia, anziché andare a Milano, mi sono diretta a casa sua a Verona".

La finalista del reality Mediaset, dunque, ha fatto sapere di essersi messa l'orgoglio da parte e di aver cercato un confronto con l'uomo del quale si è innamorata all'interno della casa più spiata d'Italia.

Oriana ha confermato la pace con Daniele alla rivista di Gossip Chi, ma ci ha tenuto a precisare che devono ancora chiarire delle cose affinché il rapporto possa andare avanti senza intoppi.

"Se mi vuole bene, deve mettere da parte l'orgoglio come ho fatto io. Voglio che mi renda felice con le piccole cose, con pazienza e senza quella carica negativa che mette di solito", ha spiegato la concorrente del GF Vip 7 ai giornalisti.

Dal Moro e Marzoli, dunque, hanno deciso di venirsi incontro perché consapevoli dei propri difetti caratteriali: a sancire il ritorno di fiamma che gli "Oriele" sognavano da giorni, è stato un lungo abbraccio sotto casa dopo circa due settimane di gelo.

Anche Daniele ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul riavvicinamento con Oriana, e non tutte le parole che ha usato sono tenere.

Nell'analizzare quello che è successo ultimamente, Dal Moro ha detto: "Voglio una vita tranquilla, litigare mi stressa".

"So che lei mi vuole bene, ma dobbiamo capire se siamo due persone compatibili", ha aggiunto il veneto lasciando intendere che il futuro potrebbe non essere roseo per la coppia nata al GF Vip e che i fan hanno ribattezzato "Oriele".

Anche se al momento si sono perdonati a vicenda (entrambi i concorrenti hanno detto e fatto cose poco carine nel periodo in cui non sono stati insieme), non è detto che i due protagonisti del reality Mediaset riusciranno ad andare d'accordo, soprattutto a fronte delle divergenze caratteriali che hanno scoperto di avere dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia.

Daniele si è anche lamentato di quei comportamenti che Oriana gli starebbe facendo scontare al posto di altri ragazzi, quelli che in passato l'hanno fatta soffrire ma che non hanno nulla a che vedere con il loro legame.

A distanza di due mesi dalla fine del programma, tutte le coppie che si sono formate tra le mura di Cinecittà resistono alla quotidianità: oltre agli "Oriele", stanno ancora insieme anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Nulla di fatto, invece, per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: i due hanno avuto un flirt dopo l'eliminazione di lui, ma la passione si è spenta dopo poche settimane.