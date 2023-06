A Un posto al sole ci saranno puntate ricche di tensione nella settimana dal 12 al 16 giugno e al centro dell'attenzione ci saranno le vicende che ruotano intorno a casa Ferri. Lara sorprenderà Roberto con un regalo per Irene e riuscirà a ritagliarsi un posto in famiglia. Nel frattempo tornerà Marina, che rimprovererà al marito il comportamento degli ultimi mesi e lo manderà via. Ida, invece, si rimetterà in viaggio per Napoli all'insaputa di Lara, ma farà un pessimo incontro che la metterà in pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara si farà notare per il compleanno di Irene

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno raccontano che il compleanno di Irene sarà un'occasione allettante per Lara. La signora Martinelli prenderà la palla al balzo e approfitterà della festa della bambina per mettersi in mostra con la famiglia di Roberto. Grazie a un regalo importante Lara colpirà Filippo e Serena, che si sentiranno in imbarazzo per il dono destinato a Irene. Quando arriverà il momento della foto di gruppo, inoltre, Lara non perderà occasione per sistemarsi al centro in bella vista e sorridente con Tommy. Dopo la festa Roberto tornerà a casa dove troverà Marina di ritorno da New York e infuriata con lui.

Anticipazioni 12.-16 giugno: Marina affronterà Roberto

Le puntate della settimana dal 12 al 16 giugno di Un posto al sole vedono Marina e Roberto protagonisti di un duro scontro.

La signora Giordano farà ascoltare al marito la registrazione della conversazione tra lui e Lara. La donna spiegherà a Ferri di essere andata via per il suo atteggiamento passivo rispetto alle offese ricevute dalla signora Martinelli. Marina non potrà sopportare il silenzio del marito di fronte alle pesanti parole che Lara ha avuto nei suoi confronti e sarà furiosa.

La donna ammetterà di aver usato una microspia solo perché era l'unico modo per rendersi conto di come stessero davvero le cose. Successivamente caccerà Roberto di casa.

Lara soddisfatta si preparerà alla vacanza a Capri con Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che mentre Lara penserà di averla fatta franca, Ida sarà di ritorno a Napoli.

La madre di Tommaso non riuscirà a partire per la Polonia e sarà decisa a tornare indietro dal suo bambino, ma un imprevisto rischierà di compromettere i suoi progetti. Ida accetterà ingenuamente un passaggio da uno sconosciuto, che in un primo momento sarà molto gentile con lei. L'uomo, però, successivamente tenterà un approccio con Ida e la donna si troverà in pericolo. Sarà opera di Lara? Le trame non lo dicono, ma nel frattempo la signora Martinelli si preparerà per il suo viaggio a Capri.