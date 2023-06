Oggi, mercoledì 7 giugno, è stata pubblicata l'intervista con la quale Oriana ha confermato la pace ritrovata con Daniele. Il settimanale Chi, infatti, ha raccolto lo sfogo dei concorrenti del GF Vip 7 pochi giorni dopo essere tornati insieme: Marzoli ha anche smentito le voci che volevano lei e il fidanzato in lizza per un posto nel cast della nuova edizione di Temptation Island. Non sono mancati riferimenti ai "like" che Dal Moro ha messo ad altre ragazze e le spiegazioni della venezuelana sulla serata che ha trascorso a casa dell'ex Antonino.

Aggiornamenti sulla coppia del GF Vip

Daniele è tornato con Oriana dopo un paio di settimane di gelo: l'ufficialità è arrivata sulle pagine del numero di Chi che è uscito il 7 giugno.

La venezuelana ha raccontato di essere stata lei a fare il primo passo verso la pace: "Anziché andare a Milano, mi sono diretta a casa sua a Verona. Quando mi ha vista era sorpreso, non se lo aspettava".

La coppia che i fan hanno ribattezzato "Oriele", dunque, si è ritrovata con un lungo abbraccio e con una serie di promesse che entrambi dovranno mantenere se vogliono che il rapporto funzioni.

"Se mi vuole bene, deve mettere da parte l'orgoglio come ho fatto io. Deve dimostrare quanto ci tiene a me, rendermi felice nelle piccole cose", ha aggiunto la protagonista del GF Vip 7 nell'intervista che è stata pubblicata in queste ore.

La versione del volto del GF Vip

In merito ai motivi che hanno causato i loro recenti litigi, Oriana e Daniele hanno parlato delle scenate di gelosia che lei ha fatto dopo aver scoperto i "segui" e i "like" che Dal Moro aveva messo ad altre ragazze.

"Mi ha dato fastidio perché non lo faceva prima, non aveva senso seguire una sconosciuta.

Io sono gelosa ma non pazza o scema", ha spiegato la venezuelana ai giornalisti.

I due protagonisti della settima edizione del GF Vip, inoltre, hanno fatto mea culpa per il comportamento infantile che hanno avuto dopo essersi allontanati: Dal Moro, in particolare, si è reso conto di aver esagerato con le parole e anche per questo ha cancellato tutti i messaggi che ha pubblicato nei giorni scorsi su questa vicenda.

Tra i due giovani, dunque, è tornato il sereno ma soprattutto la passione: interpellati su quello che hanno fatto quando si sono ritrovati a Verona, entrambi i ragazzi hanno fatto riferimento alla forte intesa fisica che hanno e che tra loro non è mai mancata.

Le precisazioni del personaggio del GF Vip

Oriana ha voluto anche spiegare perché è stata a casa di Antonino nel periodo in cui tra lei e Daniele era calato il gelo.

A lanciare questa notizia è stato proprio Dal Moro in un messaggio social postato e poi cancellato.

"Sono andata da lui con altre persone che erano alla festa con me. Ho accompagnato Giaele, Alberto, Micol e Clizia", ha raccontato Marzoli alla rivista di Gossip che l'ha intervistata.

La venezuelana ha anche fatto sapere di aver trascorso tutto il tempo a giocare ai videogiochi con un amico di Spinalbese, tant'è che il giorno dopo quest'ultimo ha telefonato a Daniele per rassicurarlo sulla correttezza della sua dolce metà.

"Quando sono fidanzata, sono impeccabile", ha aggiunto la concorrente del GF Vip.

Ai giornalisti che le hanno chiesto se è vero che è stata in lizza per un posto nel cast della decima edizione di Temptation Island, infine, Oriana ha risposto: "No, non mi ha chiamato nessuno".

Gli "Oriele", dunque, non parteciperanno al reality estivo di Canale 5 e i fan l'avevano intuito leggendo le indiscrezioni sulla scelta della redazione di puntare solo su coppie non famose: dal 26 giugno, infatti, Filippo Bisciglia racconterà il viaggio nei sentimenti di 12/14 fidanzati Nip.