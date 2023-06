Continua il periodo difficile di un protagonista della settima edizione del GF Vip: in questi giorni, infatti, Edoardo Donnamaria ha avuto un distacco da Antonella e sta ricevendo attacchi da altri personaggi noti. Pietro Tartaglione, ad esempio, l'altra sera ha pubblicato su Instagram un video nel quale dava del viziato al romano che poco prima se l'era presa con quei Vip che avevano fatto le condoglianze alla famiglia Berlusconi per la scomparsa di Silvio.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Una Stories che Edoardo ha postato su Instagram il 12 giugno scorso, ha fatto storcere il naso ad uno storico protagonista di Uomini e donne.

Pietro Tartaglione, infatti, ha deciso di commentare le parole che Donnamaria ha usato per criticare tutti quei Vip che ieri hanno voluto omaggiare Silvio Berlusconi, scomparso in mattinata dopo una lunga malattia.

"Mi accodo nel fare le condoglianze alla famiglia, ma penso a influencer e personaggini che osannano e parlano di lui come se capissero quello che stanno facendo. Ringrazio la mia famiglia per non essere come loro", ha tuonato il concorrente del GF Vip 7 sul suo profilo personale.

Poche ore dopo, il compagno di Rosa Perrotta ha pubblicato un video nel quale ha sparato a zero contro il romano e l'atteggiamento di superiorità che avrebbe avuto facendo una distinzione tra sé e le altre "celebrità" che hanno dedicato un pensiero al Presidente Berlusconi.

L'affondo al protagonista del GF Vip 7

La sera del 12 giugno, dunque, Pietro ha preso parola su Instagram e ha sbottato: "Il fatto che nella stessa frase con la quale fai le condoglianze crei una polemica, la dice lunga su quanto siano sentite".

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha criticato aspramente Donnamaria senza mai nominarlo, ma i curiosi hanno subito capito che parlava di lui perché ricordavano la Stories nella quale citava "influencer e personaggini".

Tartaglione non ha apprezzato il messaggio con il quale Edoardo ha fatto una differenza tra sé e altri Vip, e l'ha sottolineato dicendo: "Sei presuntuoso perché chiami gli altri personaggini, ma tu chi cavolo sei?".

"Fatti un bagno d'umiltà", ha proseguito il napoletano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

In merito ai ringraziamenti che il romano ha fatto alla sua famiglia per non essere come le "celebrità" che ha attaccato sui social, il compagno di Rosa Perrotta ha detto: "Se fossi in loro ti prenderei a calci. Ragazzino viziato, non sei nessuno".

La crisi della coppia nata al GF Vip

In questi giorni, però, Donnamaria è al centro dell'attenzione mediatica anche per la sua vita amorosa.

Come ha confermato Antonella in un paio di Instagram Stories, la storia nata nella casa del GF Vip è in crisi da un po' ma i motivi non sono ancora stati resi noti.

Se l'influencer ha chiesto ai fan di rispettare il momento difficile che sta vivendo (e ha promesso loro che racconterà tutto non appena se la sentirà), Edoardo ha solo fatto accenno alla vicenda quando ha comunicato una novità che riguarda la sua professione.

"Non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore", ha fatto sapere il romano sui social network.

Anche se è appena entrato a far parte di un'agenzia che lo gestirà come cantante, l'ex gieffino non è riuscito ad esultare come avrebbe voluto: "Non dimostrerò l'entusiasmo che questa notizia merita, ma sono veramente felice".

"Mi dedicherò alla musica, che è la mia passione più grande e l'unica cosa che so fare", ha concluso il giovane nello sfogo con il quale ha confermato indirettamente di essersi allontanato dalla fidanzata conosciuta tra le mura di Cinecittà.