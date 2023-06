Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 19 al 23 giugno 2023 rivelano che ci sarà spazio per la vendetta spietata di Marina nei confronti di suo marito Roberto Ferri.

Spazio anche alle vicende di Viola che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà sempre più in difficoltà per via della crisi che sta vivendo assieme ad Eugenio.

Lara sempre più vicina a Roberto: anticipazioni Un posto al sole 19-23 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Lara approfitterà della giornata trascorsa ad Ischia con Roberto e il piccolo Tommaso, per intrufolarsi sempre più all'interno della vita del ricco imprenditore e provare così ad occupare un ruolo di primaria importanza.

Un piano astuto e studiato a tavolino quello di Lara, la quale dimostrerà di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro e di voler mettere zizzania nel legame tra Ferri e la sua consorte Marina.

Intanto, però, dopo essere rientrata a Napoli, la signora Giordano non resterà a guardare la situazione e deciderà di intervenire in prima persona per prendersi la su rivincita.

Marina si vendica di Roberto con Alberto: anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 23 giugno in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Marina deciderà di allearsi con Alberto Palladini, nemico numero uno di Ferri.

In questo modo, quindi, la dark lady di Palazzo Palladini proverà a far tremare il marito, consapevole del fatto che si tratta di una alleanza che non lo renderà per niente felice.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'antica passione tra Marina e Alberto potrebbe fare strani scherzi e portare a delle conseguenze del tutto inaspettate.

Viola in forte crisi, Mariella indaga: anticipazioni Un posto al sole 19-23 giugno

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al 23 giugno in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi di Viola.

La donna si renderà conto di non riuscire più a gestire la difficile situazione che si è venuta a creare con Eugenio, motivo per il quale proverà a parlarne con Filippo, che diventerà così il suo confidente.

Eduardo, invece, riuscirà a convincere Clara affinché accetti di fare quel colloquio di lavoro con il proprietario del ristorante di cui le ha parlato.

Spazio anche alle vicende di Mariella: in queste nuove puntate della soap opera, la donna si convincerà sempre più del fatto che, dietro il misterioso "Bufalotto", in realtà si celi Michele. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.