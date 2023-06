L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia già attesissima dai fan.

Le novità non mancheranno e, al centro dell'attenzione, potrebbero esserci una serie di cambiamenti messi in atto in primis dalla padrona di casa del seguitissimo talk show pomeridiano.

Secondo a quanto riportato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi potrebbe voler rivoluzionare la trasmissione, al punto da dare maggiore spazio alle vicende dei protagonisti del trono over.

Maria De Filippi lavora alla prossima edizione di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne torneranno in onda da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La trasmissione riprenderà la sua regolare programmazione sostituendo l'appuntamento con La Promessa, la soap opera spagnola che in queste settimane estive ne ha preso il posto nel daytime pomeridiano.

In attesa di vedere le nuove puntate in tv, Maria e la sua squadra di autori stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima stagione.

A quanto pare, infatti, la padrona di casa del talk show avrebbe intenzione di apportare delle sostanziali modifiche alla trasmissione, togliendo spazio ai protagonisti del trono classico.

'Vuole lasciare fuori chi la prende in giro', retroscena Uomini e donne

Tenendo conto che, quest'anno, ben due coppie che si sono formate nello studio della trasmissione del pomeriggio sono "scoppiate" ben prima del previsto, Maria De Filippi starebbe valutando la possibilità di concentrare maggiormente l'attenzione sulle vicende dei protagonisti del trono over.

"Maria De Filippi vuole lasciare fuori chi la prende in giro", fa sapere la rivista diretta da Signoretti alludendo al fatto che alcuni dei tronisti che sono comparsi in trasmissione nel corso degli ultimi anni, sarebbero interessati in primis alla visibilità mediatica e alla popolarità, piuttosto che alla ricerca del vero amore.

Trono classico a rischio a Uomini e donne 2023/2024?

Ecco perché Maria De Filippi potrebbe fare a meno delle vicende del trono classico, per concentrarsi maggiormente su quelle del trono over che, in questi anni, ha appassionato maggiormente il pubblico da casa, registrando ottimi risultati d'ascolto in daytime.

E, come se non bastasse, un'altra novità della prossima stagione per il programma, potrebbe riguardare anche lo sbarco in prima serata di Uomini e donne [VIDEO].

Maria De Filippi e i protagonisti del suo seguitissimo show potrebbero conquistare il prime time della rete ammiraglia Mediaset, togliendo spazio ad uno degli appuntamento con il Grande Fratello Vip.