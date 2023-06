Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno vivendo un momento di crisi. Domenica 11 giugno, un utente ha accusato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 di avere mancato di rispetto alla sua fidanzata, ma lo speaker romano ha deciso di difendersi dalle accuse spiegando che il rispetto va dimostrato in altre forme e non con un commento sui social.

Lo sfogo di Donnamaria

Tutto è iniziato da un commento di Edoardo Donnamaria ad una foto di Daniele Dal Moro in cui compariva anche Oriana Marzoli. Quest'ultima ha deciso di rispondere all'ex coinquilino e Edoardo ha controbattuto con ironia: "Il Grande Fratello Vip nuoce gravemente alla salute".

L'interazione tra Donnamaria e Oriana non è passata inosservata ai fan dei "Donnalisi" (nome utilizzato per la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria): l'utente ha fatto notare all'ex gieffino che non vedeva l'ora di parlare con gli amici conosciuti nella casa di Cinecittà, nonostante abbiano un pessimo rapporto con la fidanzata. Un altro utente invece ha sostenuto che nella casa di Cinecittà tutti hanno avuto delle cadute di stile, ma alcune persone hanno continuato a criticare Antonella anche lontano dai riflettori. Nella parte finale del commento, l'utente ha chiesto a Edoardo se avesse salutato Antonino Spinalbese alla festa di Alberto De Pisis.

Senza giri di parole Donnamaria ha replicato: "Amore credo che ognuno abbia sparato almeno una cavolata su ogni altro la dentro.

Imbracciamo armi e ci decimiamo? Se credete che le guerre social (o GF) siano la vita, mi spiace per te ma non è così. Non è necessario che tutti si vogliano bene, ma è bene che ci si rispetti tutti". In un altro commento Edoardo ha detto non avere mancato di rispetto a nessuno, compresa la sua fidanzata: "Il rispetto per me è altro".

Il giovane ha spiegato di avere saluto Antonino, ma quest'ultimo ha girato la faccia senza ricambiare il saluto. Infine ha riferito di essere stato lui il primo a spronare la fidanzata a rispondere a un messaggio ricevuto da Spinalbese.

Antonella Fiordelisi chiede conforto a Daniele Dal Moro

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi ha cercato il sostegno di Daniele Dal Moro.

Quest'ultimo era in live su Twitch quando ha mostrato ai fan che stava ricevendo una telefonata dall'influencer. Nel corso della diretta, Dal Moro ha rivelato di essere a conoscenza della crisi dei "Donnalisi" e si è augurato che la situazione possa rientrare. Il giorno seguente Fiordelisi ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha fatto vedere di essere stata al telefono con l'amico per 55 minuti. Infine Antonella Fiordelisi ha ringraziato Daniele per esserle stato vicino in questo momento di difficoltà.