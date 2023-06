Novità in vista per gli appassionati di Terra Amara: la fortunata soap turca che sta facendo segnare dei record in fatto di ascolti non andrà più in onda il sabato a partire dal 24 giugno. La motivazione al cambio di palinsesto deciso da Mediaset è legato alla stagionalità: in estate si registra un calo fisiologico nello share per cui, in modo tale da non 'penalizzare' il pubblico, la rete ha deciso di spalmare in un arco di tempo allungato la messa in onda della serie ambientata nella Turchia degli anni '70.

Cambio palinsesto di Canale 5

Le avventure di Yilmaz, Zuleyha, Mujgan e Demir non faranno più compagnia ai telespettatori di Canale 5 il sabato pomeriggio.

Con la chiusura di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, anche la soap si prenderà un giorno in più di ferie durante la settimana. Pur continuando ad andare in onda durante il periodo estivo, nel week-end non verrà dato spazio a 'Un altro domani', la soap spagnola che si avvia verso il suo epilogo definitivo.

In tal senso l'avvio della terza stagione subirà un piccolo ritardo, ma ciò contribuirà senza dubbio a tenere alta l'attenzione dei telespettatori che si sono affezionati moltissimo a Terra amara. In effetti, la serie ha tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico: non solo la storia d'amore tra i protagonisti principali, ma anche intrighi, affari, omicidi e indagini di polizia e le dinamiche che interessano anche i personaggi minori, contribuiscono a creare il giusto mix tra sentimentalismo e suspense.

La trama di Terra amara

In particolare, il palinsesto del sabato pomeriggio estivo di Canale 5 sarà composto in tal maniera: alle 13.40 andrà in onda come sempre una puntata in prima visione tv di Beautiful, la serie americana che non conosce crisi; a seguire alle ore 14.10 verrà trasmessa la sua stagione di Scene da un matrimonio che vedrà ancora una volta al timone Anna Tatangelo.

Poi per ben tre ore, dalle 15.45 alle 18.45 verrà trasmesso un doppio episodio di Un altro domani. Infine, spazio a Caduta Libera, il game show di Gerry Scotti che darà la linea al TG5 delle 20.00.

Nel frattempo, durante la settimana, Terra amara si avvia alle battute finali della seconda stagione. La guerra tra Zuleyha e Demir aprirà in qualche modo la strada all'ingresso sul set di Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman Senior che darà del fino da torcere a Hunkar, la quale troverà presto al morte per mano della perfida Behice.

Una trama ricca e intensa che vedrà l'arrivo anche di Fikret Fekeli, il nipote che Alì Rahmet non vede da più di trent'anni. Insomma, per i fan della soap non ci sarà tempo per annoiarsi, mentre i palinsesti Mediaset prevedono con l'autunno un ritorno di Terra amara anche nel weekend.