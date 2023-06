Nel giro di poche ore è accaduto di tutto tra Damiano David e la sua storica compagna. Dopo che alcuni curiosi hanno pubblicato un video nel quale lo si vedeva baciare un'altra donna, il cantante ha ufficializzato la rottura con Giorgia Soleri, pare avvenuta solo pochi giorni fa. L'influencer non si è ancora esposta direttamente, ma su Instagram ha smesso di seguire l'ex fidanzato, tutti i componenti dei Maneskin e Martina Taglienti.

Aggiornamenti sul privato di Damiano

Damiano David ha annunciato la loro rottura precisando che non ci sarebbe stato alcun tradimento, ma le ultime mosse social di Giorgia Soleri potrebbero voler dire tutto il contrario.

A distanza di poche ore dalla diffusione in rete di un video nel quale il leader dei Maneskin baciava con passione un'altra ragazza, l'influencer ha deciso di fare un po' di "pulizia".

Come confermano i siti di Gossip nel pomeriggio dell'8 giugno, poco fa la modella ha tolto il follow da Instagram un bel po' di persone: l'ex fidanzato, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Martina Taglienti.

La protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express, dunque, ha cancellato dalla lista dei suoi "seguiti" tutti i componenti della band romana e in più la giovane nuova fiamma di Damiano.

I retroscena sulla compagna di Damiano

La scelta di Giorgia di smettere di seguire su Instagram sia Damiano che la ragazza con la quale è stato beccato in discoteca la sera del 7 giugno, fa pensare che non fosse a conoscenza di nulla e che il cantante potrebbe non aver raccontato tutta la verità sulla fine del loro amore.

Fino a qualche ora fa, infatti, Soleri e Martina Taglienti erano "amiche" sui social network: le due si seguivano reciprocamente e pare si siano conosciute tramite Victoria, la chitarrista dei Maneskin.

Una teoria che sta serpeggiando in rete da un po', è che l'influencer non si aspettasse affatto che lo storico compagno si avvicinasse ad una persona a lei cara, ovvero ad una giovane con la quale si è scambiata "like" e commenti negli ultimi anni.

Se Giorgia ha reagito allo "scoop" di oggi unfollowando tutti (anche il profilo Ig della band romana, oltre che quelli dei singoli componenti), Damiano e Martina la seguono ancora.

Amicizie e presunti tradimenti per Damiano

Da quando è stato pubblicato il video del bacio che Damiano ha dato ad un'altra in discoteca, Giorgia si è esposta solo cancellando entrambi da Instagram: la ragazza, infatti, non ha ancora fornito la sua versione dei fatti e i fan non aspettano altro.

Poche ore dopo essere finito al centro del gossip per le effusioni che si è scambiato con Martina Taglienti quando tutti pensavano che fosse ancora fidanzato con Soleri, il leader dei Maneskin ha rilasciato un comunicato per spiegare cosa è accaduto ultimamente nel suo privato.

"Sono dispiaciuto per il video, è stato un mio errore. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, ma non c'è stato nessun tradimento. Spero che questo episodio non infici sulla sua immagine e vi chiedo di rispettare questo momento delicato", ha fatto sapere il cantante tramite il suo profilo social.

Anche se è passato pochissimo tempo dalla rottura con la storica compagna (i due sarebbero stati insieme per circa 8 anni), David ha già voltato pagina accanto ad una modella che pare sia molto amica della collega Victoria.